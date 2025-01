Reporter wird Sexismus vorgeworfen Offener Brief: Kritik an „ttt“-Besetzung mit Thilo Mischke wird lauter Thilo Mischke wurde im Dezember als neuer „ttt“-Moderator präsentiert. Anschließend wurden Sexismusvorwürfe gegen ihn laut. In einem offenen Brief wenden sich nun 100 Kulturschaffende an die ARD. Sie kritisieren die Personalentscheidung und schließen eine Zusammenarbeit mit Mischke aus.