03.02.2021 22:30 Uhr

ARD Mediathek: Neue Serien im Februar

Die ARD Mediathek hält auch im Februar ein paar interessante neue Highlights bereit, die wir Serienfans nicht vorhalten möchten!

Mit einer breiten Serienoffensive startet die ARD Mediathek letztes Jahr in den Herbst und Winter. Für zahlreiche Highlights galt: online first. Und so ist es immer noch! Im Angebot sind neben Serien und Mehrteilern, die Das Erste zeigt, auch zahlreiche Serien der Dritten Programme und von ONE. Wir haben ein paar Highlights für den Februar herausgepickt!

Mary Higgins Clark: Mysteriöse Verbrechen

Krimireihe

Acht Filme seit 20. Januar 2021, immer mittwochs | für 30 Tage in der ARD-Mediathek

Die erfolgreiche amerikanische Krimiautorin Mary Higgins Clark, die Ende Januar 2020 verstarb, gilt als „Queen of Suspense“. ONE zeigt acht Verfilmungen ihrer Romane ab 20. Januar 2021 immer mittwochs um 21:45 Uhr als deutsche Erstausstrahlung.

Magnus – Trolljäger (NDR)

Humorvolle SciFi-Serie – 6 Folgen (30 Min.)

Komplette Staffel ab 11. Februar 2021 | für 28 Tage in der Mediathek

Lineare Ausstrahlung ab 11. Februar 2021 | 01:20 Uhr | NDR Fernsehen

Magnus ist ein idiotischer und zugleich genialer Polizist. Er versucht einen Mord zu lösen, der in der nordischen Mythologie verwurzelt ist – mit der Unterstützung eines suizidgefährdeten Kollegen und eines dürren Nachbarsjungen. Die Krimi-Geschichte bewegt sich dabei zwischen vielen Genres: von der Slapstick-Komödie über das spannende Drama bis hin zur romantischen Liebesgeschichte. Die abenteuerliche Spurensuche wird zunehmend seltsamer, als plötzlich mystische Fabelwesen in der winterlichen Landschaft auftauchen …

Over Water – Im Netz der Lügen (NDR)

Crime-Drama-Serie – 1. und 2. Staffel – 20 Folgen (45 Min.)

Ab 16. Februar 2021 | für 28 Tage in der ARD-Mediathek

Lineare Ausstrahlung der 2. Staffel ab 16. Februar 2021 | 1:30 Uhr | NDR Fernsehen

John Beckers (Tom Dewispelaere) ist ein ehemaliger TV-Promi, der durch seine Trink- und Spielsucht auf die schiefe Bahn geraten ist. Frisch aus der Entzugsklinik entlassen, verspricht er seiner Familie, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Dieses Mal will er alles richtig machen. Doch schon bald lässt er sich auf lukrative, aber auch halsbrecherische Deals in den Docks des Antwerpener Hafens ein.

Die Sucht nach Macht dominiert in Staffel 2 der belgischen Drama-Serie John Beckers Leben. John steigt auf, höher als zuvor. Und nichts bleibt, wie es war.

Galerie

Solsidan – 1. Staffel

Comedyserie – 10 Folgen (22 Min.)

Ab 26. Februar 2021 | für 30 Tage in der ARD-Mediathek (deutsche Fassung oder im schwedischen Originalton)

Lineare Ausstrahlung ab 25. Februar 2021 | immer donnerstags, 21:45 Uhr | ONE

Alex und seine Frau Anna erwarten ihr erstes Kind und ziehen in Alex‘ Elternhaus in Solsidan bei Stockholm. Doch Alex muss feststellen: Nicht immer ist es Zuhause am schönsten. Anna fühlt sich dort fremd. Neben einer Menge Arbeit an Haus und Grund nerven die aufdringliche (Schwieger)Mutter, die vorbeikommt, wann immer sie will, und Alex‘ angeberischer Jugendfreund Fredde. Den Vogel schießt jedoch Ove ab, ein nervtötender Geizhals, der die Runde komplett macht.