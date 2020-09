24.09.2020 18:45 Uhr

ARD mit neuem Führungsteam: Christine Strobl wird Programmdirektorin

Die ARD hat an diesem Donnerstag ihr neues Führungsteam vorgestellt. Christine Strobl ist die neue Programmdirektorin und Oliver Köhr, bisher Vize-Chef des Hauptstadtstudios, wird zum Chefredakteur.

Neue Postenverteilung bei der ARD: An diesem Donnerstag gab die Arbeitsgemeinschaft bekannt, welche Neubesetzungen bei der Sitzung der Intendantinnen und Intendanten der ARD am 22. und 23. September 2020 in Berlin beschlossen wurden. „Das neue Führungsteam soll die ARD weiter in die digitale Zukunft führen. Für diese äußerst anspruchsvolle Aufgabe konnten wir herausragende Persönlichkeiten gewinnen“, erklärte der ARD-Vorsitzende Tom Buhrow (61).

Christine Strobl (49) wird zum 1. Mai 2021 die neue ARD-Programmdirektorin, sie folgt auf Volker Herres (63). Seit 2012 war Strobl Geschäftsführerin der Degeto Film GmbH und brachte unter anderem die ARD-Serie „Babylon Berlin“ in Position. ARD-Unterhaltungskoordinator Thomas Schreiber (61) soll ihr Nachfolger werden, die Wahl selbst muss noch in der Gesellschafterversammlung erfolgen.

Der bisherige stellvertretende Leiter des ARD-Hauptstadtstudios, Oliver Köhr (44), wird ebenfalls ab 1. Mai 2021 neuer ARD-Chefredakteur. Er übernimmt den Posten von Rainald Becker (60), der die Koordination Bundestagswahl übernehmen wird. Matthias Deiß (42) wird hingegen den Posten von Köhr übernehmen. Philipp Schild wurde zum neuen funk-Geschäftsführer ernannt und folgt am 1. Dezember 2020 auf Florian Hager.

(jom/spot)