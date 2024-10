Astrid-Lindgren-Klassiker ARD zeigt neue Serie „Ronja Räubertochter“ im Weihnachtsprogramm

Kerstin Linden als neue Ronja Räubertochter. (smi/spot)

SpotOn News | 08.10.2024, 14:02 Uhr

40 Jahre nach der ersten Verfilmung: Die ARD zeigt eine neue Serienfassung von Astrid Lindgrens Klassiker "Ronja Räubertochter". Die aufwendige internationale Co-Produktion kommt an Weihnachten ins TV.

Rumpelwichte, Graugnome, Wilddruden und natürlich die Titelheldin Ronja Räubertochter gehören für viele Generationen zu ihrer Kindheit. Nun zeigt die ARD Astrid Lindgrens (1907-2002) Kinderbuchklassiker von 1981 als neue Serienadaption. Wie der Sender bekannt gibt, wird der Sechsteiler an Weihnachten ausgestrahlt. Die ersten drei Folgen laufen am 25. Dezember 2024 zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr. Am 26. Dezember folgen die nächsten drei Episoden ab 17:45 Uhr. In der ARD-Mediathek gibt es die ganze "High-End-Serie" schon ab dem 20. Dezember.

"Ronja Räubertochter" ging in vielen europäischen Ländern schon am 28. März dieses Jahres bei Netflix an den Start. In Deutschland fehlte die Serie aber im Portfolio des Streamingdienstes. Die ARD hatte sich hierzulande die Rechte an der Erstausstrahlung gesichert.

Drehbuch von schwedischem Krimistar

Bei "Ronja Räubertochter" handelt es sich um eine internationale Co-Produktion. Die Hauptdarsteller kommen wie Astrid Lindgren hauptsächlich aus Schweden. Die Titelrolle verkörpert Nachwuchsdarstellerin Kerstin Linden (16).

Das Drehbuch stammt von Hans Rosenfeldt (60), der gemeinsam mit Michael Hjorth (59) die auch in Deutschland erfolgreiche Krimiromanreihe um den Profiler Sebastian Bergmann verantwortet.

"Ronja Räubertochter": Mehrfach verfilmt

Wer den Roman von Astrid Lindgren nicht kennt: Das Buch erzählt von Ronja, der Tochter des Räuberhauptmanns Mattis aus der Mattisburg im Mattiswald. Obwohl es ihr Vater verboten hat, freundet sie sich mit Birk Borkason an. Der ist der Sohn des feindlichen Räubers Borka.

"Ronja Räubertochter" wurde bereits 1984 fürs Kino verfilmt. Die Adaption, für die Astrid Lindgren das Drehbuch verfasste, läuft im Fernsehen in einer längeren Version gelegentlich auch als Zwei- oder Dreiteiler. 2014 startete in Japan eine Anime-Version des Buchs. 2017 feierte sie ihre deutschsprachige Premiere bei Prime Video.