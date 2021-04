„Are You The One?“-Kandidat: Ist ER der neue Bachelor?

08.04.2021 17:43 Uhr

Während Bachelor Niko Griesert die Zuschauer zu Beginn der Sendung noch auf seiner Seite hatte, so entpuppte er sich im weiteren Verlauf schnell als Fehlbesetzung. Nun gibt es einen heißen Anwärter auf seinen Nachfolger und der, ist kein Unbekannter...

Die zweite Staffel „Are You The One?“ lieferte echtes Trash-TV-Gold: Zickenkrieg, Liebesdramen, Intrigen und selbst als die RTL-Kameras längst ausgeschaltet sind, geht das ganze Spektakel immer noch weiter. Bei „Are You The One?“ ist einfach alles dabei, was das Trash-TV-Herz höher schlagen lässt. Kein Wunder, dass die Zuschauer auf ein Wiedersehen mit dem ein oder anderen Kandidaten hoffen. Und dieser Wunsch scheint jetzt erhört worden zu sein, denn Gerüchten zu Folge, könnte einer der männlichen Teilnehmer der neue Bachelor sein…

„Are You The One?“ War Dario Carlucci überqualifiziert?

Die Rede ist natürlich von Dario Carlucci. Bereits nach der ersten Folge von „Are You The One?“ hat sich der ein oder andere Zuschauer gefragt, ob Dario sich eventuell ins falsche Format verirrt hat. Denn im Gegensatz zu seinen Mitstreitern fällt er nicht durch unangenehme Fremdschäm-Momente auf, sondern durch seine gelassene und bodenständige Art. Außerdem erweckt es den Eindruck als wäre er, nun ja, irgendwie ein wenig gebildeter als seine Mitstreiter. Die Fans stellen daraufhin eine ganz eigene Theorie in den Raum.

Ist Dario Carlucci der „Bachelor“ 2022?

Auf Instagram teilt Dario die Nachricht einer Followerin. Die schreibt: „Hier kommt meine Theorie: Du hast dich beim Bachelor beworben, da haben sie aber Niko genommen und dann hast du das Angebot von ayto bekommen… wo du eigentlich vom Niveau her mehr als nur aus dem Raster fällst… habe ich recht?!“ Dario selbst befeuert die Gerüchte, denn er reagiert nur mit einem „Man munkelt…“. Aber Aufgeschoben ist ja nicht gleich aufgehoben. Es wäre nicht das erste Mal, dass RTL Teilnehmern aus anderen Dating-Formaten noch mal die Chance auf die große Liebe gibt. Wir sagen nur Melissa Damilia oder Jessica Paszka.

Darum ist Dario Carlucci die perfekte „Bachelor“-Besetzung

Wir haben Dario einmal genauer unter die Lupe genommen und mussten feststellen: Der Münchener ist die ideale „Bachelor“-Besetzung! Warum? Er bringt alle Basics mit, die ein RTL-„Bachelor“ braucht. Der 33-Jährige ist charmant, stammt aus gutem Hause, hat dieses gewisse Lächeln und über den Sixpack brauchen wir nicht reden. Wir haben Dario schließlich alle in Badehose am Pool liegen sehen. Skandale sucht man bei dem Junggesellen übrigens vergeblich und zur Abwechslung wäre doch auch mal wieder ein Bachelor ganz nett, der sich nicht als versteckter Mobber entpuppt, der in der Vergangenheit nicht in kuriose Schwanenkämpfe verwickelt war oder der nicht Entscheidungsbehindert ist. Außerdem hat Dario ein absolutes Bachelor-Must-Have in petto: Die verwegene Nachdenker-Pose! Unabdingbar für die Nacht der Rosen! Und dass er die kann, hat er bei „Are You The One?“ bereits mehrfach unter Beweis gestellt.

Das sagt Dario zu den „Bachelor“-Gerüchten

Aber kann sich Dario überhaupt vorstellen in die Fußstapfen von Paul Janke, Andrej Mangold, Niko Griesert & Co. zu treten? Vor wenigen Wochen sagt er dazu: „Zum Thema Bachelor werde ich momentan keine Aussage treffen, da der Fokus jetzt auf AYTO liegt und es noch richtig, richtig spannend wird.“ Ein klare Absage klingt definitiv anders. Inzwischen wurde auch die letzte Folge „Are You The One?“ ausgestrahlt. Also lieber Dario, jetzt sag doch mal: Hast du Bock auf Bachelor? (AB)