03.11.2020 09:55 Uhr

Argentiniens Fußball-Ikone Diego Maradona ist im Krankenhaus

Wenige Tage nach seinem 60. Geburtstag befindet sich Diego Maradona im Krankenhaus. Sein Hausarzt Leopoldo Luque sagt jedoch, dass es "kein Notfall" sei.

Diego Maradona (60) ist in einem Krankenhaus in La Plata. „Diego geht es gut, aber es könnte besser sein“, sagte sein Hausarzt Leopoldo Luque im argentinischen Fernsehen. Argentiniens Fußball-Ikone soll solange in der Klinik bleiben, bis es ihm besser gehe. Es liege aber „kein Notfall“ vor, so Luque im Interview bei „ESPN F90“ weiter. Der Krankenhausaufenthalt habe nichts mit Covid-19 zu tun, alles andere seien Spekulationen.

Luque erklärte zudem beim Fernsehsender TyC Sports, dass „eine schwierige Woche“ hinter Maradona liege und sich diese auf seine Psyche niedergeschlagen habe.

Aufgrund der Corona-Pandemie soll der 60-Jährige mit möglichst wenigen Menschen in Kontakt kommen. Das erste Spiel seines Klubs Gimnasia y Esgrima La Plata nach der Corona-Pause am 30. Oktober, seinem 60., verfolgte er von zu Hause aus. Er war aber vor Anpfiff kurz im Stadion, um Glückwünsche und Geschenke zu seinem Geburtstag entgegenzunehmen. Diego Maradona hatte in den letzten Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

