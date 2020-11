12.11.2020 18:10 Uhr

Argentiniens Fußballlegende Diego Maradona hat Krankenhaus verlassen

Diego Maradona durfte acht Tage nach der Operation an seinem Gehirn das Krankenhaus nahe Buenos Aires verlassen. Er soll nun im Privaten wieder vollauf genesen.

Aufatmen bei allen Fans der argentinischen Fußball-Ikone Diego Maradona (60, „Maradona, der Goldjunge“): Acht Tage, nachdem sich der ehemalige Weltklasse-Kicker einer Operation am Gehirn unterziehen musste, durfte er das Krankenhaus in einem Vorort von Buenos Aires nun wieder verlassen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll sich Maradona nun in einer nahegelegenen, gut bewachten Wohngegend von der OP erholen.

„Er hat den schwierigsten und gefährlichsten Moment seines Lebens überstanden. Glücklicherweise geht es ihm jetzt gut und er ist fokussiert darauf, sich auf die beste Weise zu erholen“, sagte Maradonas Anwalt Matias Morla zu Journalisten. Der aktuelle Trainer des argentinischen Fußballclubs Gimnasia soll zuvor in seinem Haus gestürzt sein, daraufhin sei ein Blutgerinnsel in seinem Gehirn gefunden und nun operativ entfernt worden.

(stk/spot)