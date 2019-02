Ariana Grande: Affäre mit Riverdale-Star Charles Melton

Freitag, 8. Februar 2019 11:58 Uhr

Popschnuckelchen Ariana Grande veröffentlichte heute morgen nicht nur ihr fünftes Studioalbum, sondern ebenfalls ein sexy Musikvideo, welches sie erneut in Zusammenarbeit mit Hannah Lux David aufnahm, welche auch schon für die letzten Videos des neuen Albums Regie führte.

Ariana befindet sich in dem Video „Break Up With Your Girlfriend , I’m Bored“ einem Liebes-Dreieck mit dem Riverdale-Schauspieler Charles Melton und seiner Freundin, gespielt von Model/Schauspielerin Ariel Yasmin. Der US-amerikanischer Schauspieler spielt übrigens in der CW-Fernsehserie ‚Riverdale‘.

Den Albumvorboten „Thank U Next“ veröffentlichte sie im November über Nacht, es folgte der Song „Imagine“ und schließlich die aktuelle Single „7 Rings“, die bereits Musikgeschichte geschrieben hat. Am ersten Veröfffentlichungstag wurde der Song über 14 Millionen Mal gestreamt, in einer Woche sagenhafte über 71 Millionen Mal – kein anderer Song hat das jemals geschafft!

Die US-Sängerin kommt im Herbst auch auf Deutschland-Tour.

01.09.2019 Köln

05.09.2019 Hamburg

10.10.2019 Berlin