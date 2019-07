Ariana Grande erntet Shitstorm

Dienstag, 30. Juli 2019 06:51 Uhr

Ariana Grande ist jetzt ordentlich ins Fettnäpfchen getreten. Die Sängerin musste sich bei den Fans entschuldigen, nach einem geschmacklosen Witz, den sie über Kinderstar JonBenét Ramsey machte, die 1996 im Keller des Hauses ihrer Familie in Boulder, Colorado, tot aufgefunden wurde.

Der Shitstorm begann, als Grandes bester Kumpel Doug Middlebrook ein inzwischen gelöschtes Bild von Ramsey auf einem Zeitungscover, mit den Worten „Niemand hat mehr Cover vorzuweisen“, beschriftet. Grande kommentierte den Beitrag ihres Freundes und schrieb: „Ich kann es kaum erwarten, dass das dein Halloween-Look wird“, worauf Middlebrook antwortete: „Ich arbeite bereits daran.“

Quelle: twitter.com



„Ekelhaft und geschmacklos“

Grandes Kommentar löste schnell Empörung aus und viele Fans kritisierten die 26-Jährige, da sie ganz offensichtlich über die kleine Ramsey scherzte, die vor fast 23 Jahren brutal ermordet wurde. „Warte mal, WAS? Ein 8-jähriges Mädchen, das gewaltsam getötet, erwürgt und erstickt wurde, kann nicht von irgendwem das Kostüm sein“, schrieb ein Twitter-Nutzer. „Ich liebe Ariana, aber dieser Kommentar über Jon Benet war sehr geschmacklos. Ugh…“, schrieb eine andere Person.

Ein anderer Social-Media-Nutzer kommentierte : „Wtf! JonBenet war 6, als sie ermordet wurde, aber wie auch immer … Ich liebe Ariana, aber ich kann nicht glauben, dass sie das gesagt hat. Das arme Kind wurde in ihrem eigenen Haus brutal ermordet und die Tatsache, dass sie es nicht erwarten kann, dass ihr Kumpel ein solches Halloween-Kostüm trägt, das ist ekelhaft.“

Entschuldigung kam nicht gut an

Grande antwortete bald darauf einem Fan und schrieb: „Ja, ich habe es sehr schnell gelöscht und verstehe, dass es überhaupt nicht lustig ist. Das war allein meine Schuld und ich entschuldige mich aufrichtig.“

Ihre Entschuldigung kam jedoch bei vielen Social-Media-Nutzern nicht gut an. Die regten sich darüber auf, dass der Tweet immerhin für einen ganzen Tag sichtbar gewesen sei. „Nein Baby, dieser Kommentar war für einen Tag online und du entschuldigst dich gerade, weil du angegriffen wurdest. Ist das nicht so?“ antwortete ein Twitter-Nutzer. Ein anderer User fühlte sich ähnlich und schrieb: „Mädchen, es war für einen ganzen Tag online. Du hast es nicht ’sehr schnell‘ gelöscht.“

„Schwester, du hast den Kommentar für einen ganzen Tag da stehen lassen. Du hast dich erst entschuldigt, als du gesehen hast, dass wir dich darauf aufmerksam gemacht haben“, kommentierte eine andere Person. In der Zwischenzeit kamen natürlich aber auch einige Fans von Ariana Grande zu ihrer Verteidigung und akzeptierten ihre Entschuldigung als aufrichtig. „Es ist völlig in Ordnung. Wir machen alle Fehler. Attackiert sie jetzt nicht 24/7, es ist okay. Sie versteht, was sie getan hat und darauf kommt es an. Bleibt mal positiv. Kein Grund zum Haten“, schrieb ein Fan.