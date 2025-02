Stars Ariana Grande fordert bessere psychische Unterstützung für junge Stars

Ariana Grande - Golden Globe Awards 2025 -Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.02.2025, 14:00 Uhr

Ariana Grande glaubt, dass die Chefs der Unterhaltungsbranche mehr für die psychische Gesundheit junger Stars tun müssen.

Die 31-jährige Sängerin und Schauspielerin ist der Meinung, dass eine Therapie ein wichtiges Instrument für Künstler sein sollte, damit sie lernen, mit dem Leben in der Öffentlichkeit zurechtzukommen.

Im Podcast ‚WTF with Marc Maron‘ sagte sie: „Es ist so wichtig, dass diese Plattenfirmen, diese Studios, diese Fernsehstudios, diese großen Produktionsfirmen es zu einem Teil des Vertrages machen, wenn man sich verpflichtet, etwas zu tun, das sein Leben auf diese Art und Weise und in diesem Ausmaß verändern wird. Man braucht einen Therapeuten, den man mehrmals pro Woche aufsucht. Wenn diese Leute in diese lebensverändernden Rollen gecastet werden, oder wenn sie den Plattenvertrag bekommen, wenn sie diesen Moment erleben, sollte das im Vertrag nicht verhandelbar sein.“ Denn als Künstler sei man ein verletzlicher Mensch, der sein Herz auf der Zunge trage.

Die ‚Positions‘-Hitmacherin erinnerte sich auch daran, wie „grenzenlos“ die negativen Kommentare waren, die sie zu Themen wie ihrem Körper oder ihren Beziehungen erhielt, als sie 2013 mit ihrem Debütalbum ‚Yours Truly‘ ihren ersten Schritt in die Musik machte.