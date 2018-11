Ariana Grande: Ihr Bruder lebt mit zwei Männern zusammen

Sonntag, 4. November 2018 21:24 Uhr

Ariana Grandes Bruder Frankie machte jetzt ein ganz besonderes und vor allem überraschendes Geständnis. Der Tänzer verriet nämlich, dass er seit drei Monaten ein verheiratetes Ehepaar datet. Seit einiger Zeit soll er sich mit Mike Phobis und Daniel Sinasohn zusammen sein.

Der Tänzer erzählte „US Weekly“: „Das sind meine festen Freunde. Wir sind seit fast drei Monaten zusammen, aber in der schwulen Welt sind es eigentlich schon fünf Jahre“. Auf seinem Instagram-Account postete er ein Selfie, auf dem er mit dem Arzt und dem Anwalt überglücklich in die Kamera grinst.

Seine berühmte Schwester würde ihn übrigens schon unterstützen, seit sie elf Jahre alt war. Als er sie fragte, ob der aktuelle Song „No Tears Left To Cry“ eine Botschaft für die homosexuelle Liebe sei, habe Ariana geantwortet: „Ja, ist es! Die Single soll all die Farben präsentieren, die ich in dir sehe und ich liebe sie alle“.

Grande unterstützt schwule Community

Grande unterstütze außerdem seit vielen Jahren die Schwulen-Community. „Sie feiert jede Art von Liebe und jede Farbe des Regenbogens. Außerdem trägt sie auf dem Cover der Single einen Regenbogen auf ihrem Gesicht.“

Der 35-Jährige, der jetzt offenbar eine glückliche Dreiecks-Beziehung führt, fügte hinzu: „Ariana ist alles andere als subtil. Sie und ich unterstützen die Gemeinschaft mit jeder Chance, die wir dafür bekommen. Meine Schwester und ich sind altersmäßig zehn Jahre voneinander entfernt und sie ist mit einem wirklich sehr schwulen Bruder aufgewachsen, der sie bedingungslos liebt und das wird ebenso erwidert!“

Frankie sprach außerdem über sein Outing-Gespräch mit damals Elfjährigen. „Ich meinte ‚Ich muss dir etwas sagen – ich bin schwul‘ und sie so: ‚Ok, cool. Hast du einen Freund? Toll, kann ich ihn treffen?‘ Es hat sie überhaupt nicht gestört“. (SV)