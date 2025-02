Stars Ariana Grande: Meditation wegen intensivem Drehplan für ‚Wicked‘

Ariana Grande - 2025 BAFTAS - London - Neil Mockford - FilmMagic - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.02.2025, 11:00 Uhr

Ariana Grande verriet, dass sie „Meditation“ nutzte, um mit dem intensiven Drehplan für ‚Wicked‘ zurechtzukommen.

Die 31-jährige Popsängerin spielt die Rolle der Glinda in dem erfolgreichen Musicalfilm, dem inoffiziellen Prequel zu ‚Der Zauberer von Oz‘.

Die Künstlerin erklärte, dass es bei den Dreharbeiten zu dem Projekt nie wirklich „ein Ende des Tages“ gab, weil sie für die Arbeit an dem Film so beschäftigt gewesen sei. Dabei habe der Star jedoch die Autofahrten zum Set am frühen Morgen damit verbracht, durch Meditation ruhig zu bleiben. Grande erklärte bei einer Frage-und-Antwort-Runde mit ‚The Movie Buddy‘: „Es gab kein wirkliches Ende des Tages. Wir haben geschlafen und am nächsten Morgen saßen wir wirklich wieder im Stuhl.“ In Hinblick auf ihre alltägliche Meditation sagte Ariana: „Aber ich denke, was mir super geholfen hat, das war die Meditation.“ Die ‚Thank U Next‘-Hitmacherin, die für ihre Rolle in dem Film für einen Oscar nominiert wurde, spielt an der Seite von Cynthia Erivo und Jonathan Bailey, enthüllte jedoch, dass diejenigen, denen sie am nächsten gestanden habe, diejenigen waren, die hinter den Kulissen arbeiteten.