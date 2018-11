Ariana Grande parodiert Teenie-Komödie im „Thank u, next“-Video

Dienstag, 27. November 2018 14:50 Uhr

Ariana Grande hat einen kleinen Vorschau-Clip auf ihr sehnlichst erwartetes Musikvideo zur Hitsingle „thank u, next“ veröffentlicht – darin parodiert sie die Teenie-Komödie „Girls Club – Vorsicht bissig!“

Die 25-jährige Pop-Diva parodiert im kommenden Video zu „thank u, next“ eine Schlüsselszene des Comedy-Klassikers „Girls Club – Vorsicht bissig!“. Dafür hat sie einige berühmte Freunde um sich versammelt, darunter Troye Sivan, Colleen Ballinger, Gabi DeMartino – und sogar der echte „Girls Club“-Darsteller Jonathan Bennett.

Erste Bilder

In dem Vorschau-Clip, den Grande heute via Instagram veröffentlicht hat, parodiert das Ensemble jene Szene, in der Regina Georges Mitschüler all die Dinge auflisten, die sie zu ihnen gesagt hat und sie hat tun lassen.

„Einmal habe ich auf Twitter gelesen, dass Ariana schwanger ist, also hab ich mich auch schwängern lassen, so dass wir zusammen schwanger sein können. Es stellte sich heraus, dass das nur ein Gerücht war…“, sagt beispielsweise Ballinger und zeigt dabei ihren Babybauch.