Ariana Grande: So verknallt ist sie in Pete Davidson

Donnerstag, 23. August 2018 09:37 Uhr

Ariana Grande ist total dankbar, Pete Davidson getroffen zu haben. Die 25-jährige Sängerin und der ‚Saturday Night Live‘-Star verlobten sich im Juni, nachdem sie erst ein paar Wochen lang zusammen waren. Ariana ist sich allerdings sicher, dass ihre Wirbelwind-Romanze jeden Tag besser wird, da die zwei einfach wissen, dass sie zueinander passen.

Auf die Frage, wann ihr klar wurde, dass Pete der Richtige für sie ist, antwortete Ariana im Interview mit ‚Good Morning America‘: „Es ist einfach, naja, ein Gefühl. Ich weiß, das ist so kitschig, die Leute sagen immer ‚Wenn man es weiß, dann weiß man es‘ und man denkt sich ‚Ja genau, wie auch immer, ok.‘ Ich meine, er deckt echt alles ab und es wird jeden Tag besser. Und ich bin sehr dankbar.“

Bereits bei den diesjährigen ‚MTV Video Music Awards‘ hatte Ariana eine süße Liebeserklärung an ihren 24-jährigen Verlobten ausgesprochen. Die Sängerin bekam für ihre Single ‚No Tears Left to Cry‘ den Preis in der Kategorie Bestes Pop Video.

„Ich liebe dich“

Der Song war die erste Single, die Grande veröffentlichte, nachdem im Mai des vergangenen Jahres bei einem ihrer Konzerte in Manchester 22 Menschen tragischerweise von einem Bomben-Attentäter getötet worden waren. Die ‚God Is A Woman‘-Interpretin vergaß während ihrer Rede bei der Zeremonie in New York City nicht, ihrem Bald-Ehemann für sein Dasein zu danken. Sie sagte, dass er immer für sie da sei und richtete sich direkt an ihren Liebsten mit den Worten: „Ich liebe dich.“