Ariana Grande teasert neue Musik an

Bang Showbiz | 03.03.2025, 18:00 Uhr

Ariana Grande hat angedeutet, dass neue Musik unterwegs ist.

Die 31-jährige Popsängerin hat im Laufe ihrer Karriere sieben Studioalben veröffentlicht, und obwohl sie sich zuletzt auf ihre Hauptrolle in ‚Wicked‘ konzentriert hat, hat sie jetzt verraten, dass eine Deluxe-Version ihres Albums ‚Eternal Sunshine‘ aus dem Jahr 2024 „im Kasten“ ist.

Die Künstlerin sagte gegenüber ‚Variety‘: „Es ist im Kasten. Der nächste Schritt ist… Das bedeutet, dass es raus muss.“ Aber die ‚Into You‘-Hitmacherin blieb zurückhaltend, was die Details angeht und bezog sich scherzhaft auf die fiktive Klinik im Film ‚Eternal Sunshine of the Spotless Mind‘ aus dem Jahr 2004, als sie zugab, dass sie sich „nicht an alles erinnern“ kann, was das kommende Album angeht. Sie sagte: „Sie haben bei mir die Brighter Days Memory Erasure Behandlung durchgeführt, daher habe ich Schwierigkeiten, mich an die Details zu erinnern. Sie sind neblig, weil sie in der Brighter Days Clinic die Gedächtnislöschung durchführen. Ich muss zurück in die Klinik gehen und sehen, ob sie mein Gedächtnis wiederherstellen können.“

Ariana wurde dann gefragt, ob die Deluxe-Version ihres Albums „bald“ erscheinen würde, konnte darauf aber nicht antworten und sagte den Fans nur, dass sie „die Augen offenhalten“ müssen, um auf ihre neue Musik aufmerksam zu werden. Sie sagte: „Also müsst ihr die Sprache meiner Fans lernen, denn bald bedeutet 10 Tage oder weniger. Ich darf dieses Wort in diesem Moment nicht verwenden. Ich werde dieses Wort heute nicht verwenden. Das werde ich sagen.“