Stars Ariana Grande trauert um ihre geliebte Großmutter

Ariana Grande - Golden Globe Awards 2025 -Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.06.2025, 11:00 Uhr

Die Sängerin ist untröstlich: Marjorie Grande ist im Alter von 99 Jahren verstorben.

Ariana Grandes Großmutter ist gestorben.

Die ‚Wicked‘-Schauspielerin hat die traurige Nachricht bekannt gegeben, dass ihre geliebte Nonna, Marjorie Grande, im Alter von 99 Jahren verstorben ist. Sie verbrachte ihre letzten Momente im Kreise ihrer Familie und Freunde.

Am Dienstag (16. Juni) veröffentlichte Ariana ein Statement auf ihrem Instagram-Account. Darin erklärte die Familie Grande: „Wir sind am Boden zerstört, euch mitzuteilen, dass die geliebte Matriarchin unserer Familie von uns gegangen ist. Marjorie (Nonna) Grande ist friedlich in ihrem Zuhause verstorben und war in ihren letzten Wochen von ihrer Familie und ihren Liebsten umgeben.“

Weiter hieß es in dem Statement: „Wir danken euch für eure Liebe, eure Unterstützung und dafür, dass ihr unsere Privatsphäre respektiert, während wir trauern und ihr wunderschönes, außergewöhnliches Leben feiern.“

Später teilte Ariana ein Foto ihrer Großeltern an ihrem Hochzeitstag, das sie schlicht mit „Für immer“ betitelte. Auch ihr Bruder Frankie Grande zollte seiner Oma einen liebevollen Tribut. Auf Instagram schrieb er: „Ich liebe dich unendlich, meine süße Nonna. Ich vermisse dich mehr, als Worte fassen können. Mein Herz ist gebrochen, aber ich spüre, dass du über mich wachst und jetzt schon so stolz bist auf alles, was ich getan habe und noch tun werde.“

Marjorie wurde im vergangenen Jahr zur ältesten Künstlerin, die in die Billboard Hot 100 einstieg, als sie auf Arianas Track ‚Ordinary Things‘ vom Album ‚eternal sunshine‘ zu hören war. Damals postete Ariana ein Foto ihrer Großmutter mit der Platte und schrieb: „Wir feiern die einzig wahre, wunderschöne Nonna, die nun Geschichte geschrieben hat als älteste Person, die jemals in den Billboard Hot 100 auftauchte.“