Stars Ariana Grande: Sie zollt ihrem jüngeren Ich mit der Namensnennung in ,Wicked‘ Tribut Ariana Grande sprach darüber, dass sie ihr jüngeres Ich mit ihrer Nennung in ,Wicked‘ „ehren“ wollte. Der 31-jährige Popstar spielt die Rolle der guten Hexe Glinda in der neuen Kinoadaption des erfolgreichen Broadway-Musicals und hat sich dazu entschieden, in der Besetzungsliste unter ihrem vollen Namen Ariana Grande-Butera aufgeführt zu werden. Grande verriet in einem Gespräch […]