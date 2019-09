Ariana Grandes Hunde fliegen im eigenen Privatjet?

Ariana Grande (26) ist Popstar und stolze Mutter. Allerdings nicht von Kindern sondern von neun! Hunden. Dass Tierbesitzer ihre Vierbeiner oftmals so liebevoll behandeln wie menschlichen Nachwuchs ist längst kein Geheimnis mehr. Bei der „Sweetener“- Sängerin geht diese Zuneigung nun sogar soweit, dass sie ihre Haustiere im eigenen Privatjet durch die Gegend fliegen lässt. Zudem ließ sie die Spürnasen in einer Penthouse-Suite im Wert von 2.500 Pfund übernachten.

Hunde sind Familie und genau so werden sie auch behandelt. Dieser Aussage würde wohl kein liebender Tierhalter widersprechen. Aktuellen Gerüchten zufolge würde dem auch Sängerin Ariana Grande zustimmen. Die Briten-Zeitung „The Sun“ berichtet nämlich, dass diese zwei ihrer Vierbeiner im Privatjet von Birmingham ins schottische Glasgow fliegen lies. Dort sollten der Pitbull und der Beagle-Chihuahua der Sängerin vor ihrem Konzert Kraft spenden.

Tartan-Hundehalsbänder inklusive

Zudem teilte die angebliche Quelle der Zeitung mit, dass Ariana die Tiere namens Myron und Toulouse in einer 2.500 Pfund Penthouse-Suite unterbringen ließ. „Die Hunde, denen ein eigenes Zimmer in der Zwei-Zimmer-Wohnung zugewiesen wurde, wurden während ihres Aufenthalts von einer Aufsichtsperson gut betreut“, so der unbekannte Insider. „Sie erhielten nicht nur personalisierte Hundekuchen in Knochenform und pelziges Bettzeug, sondern auch Tartan-Hundehalsbänder“-aha.

Bei so viel Luxus können Myron und Toulouse schonmal eine fünf Sterne Bewertung dalassen. Ob die beiden so viel Zuneigung schätzen können ist allerdings eine andere Frage. Was an den Gerüchten was dran ist wir uns Ariana Grande aber wohl eher nicht verraten. Myron gehörte übrigens einst Mac Miller (†2018). Nach dessen Tod wurde dieser dann von Millers Ex Ariana adoptiert.