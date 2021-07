Ariel Winter: „Britney Spears sollte frei sein!“

23.07.2021 08:58 Uhr

Ariel Winter spricht Britney Spears ihre Unterstützung aus.

Popsängerin Britney Spears ist derzeit in einen erbitterten Gerichtskrieg verwickelt, um nicht länger der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears zu unterstehen. Eine, der Britneys Schicksal besonders am Herzen liegt, ist Ariel Winter.

Die Schauspielerin hatte sich im Alter von 17 Jahren vollständig emanzipiert, nachdem Missbrauchsvorwürfe gegen ihre Mutter laut geworden waren.

Ariel Winter nennt Britney klug und fähig

„Ich denke, dass Britney unglaublich ist. Ihre Geschichte ist unglaublich bewegend“, offenbart die 23-Jährige. „Ich habe ihr Plädoyer gehört. Ich halte sie für so klug und fähig. Sie sollte absolut frei sein, um ihr Leben zu leben und Kontrolle darüber und über sich selbst haben. Ich halte es für absurd, dass das die Situation ist, in der sie sein muss.“

Die US-Justiz ist korrupt

Gegenüber „Entertainment Tonight“ erklärt die „Modern Family„-Darstellerin, dass sie keine hohe Meinung von dem amerikanischen Justizsystem habe. „Ich denke, dass es leider korrupt ist“, so Ariel. „Ich fühle mit ihr. Ich hoffe, dass sie so schnell wie möglich Kontrolle über ihr Leben, ihre Situation und alles erhalten wird. Ich hoffe wirklich, dass die Leute, die ihr das so lange entsagt haben, Konsequenzen erleiden werden, denn sie verdient all das Glück, die Freiheit, Liebe und Kontrolle über ihr Leben, die sie haben sollte.“ (Bang)