Ariel Winter schwärmt von ihrem Freund Luke Benward

24.07.2021 09:45 Uhr

"Modern Family"-Star Ariel Winter lässt sich süße Worte über ihren Freund Luke Benward entlocken.

Die „Modern Family“-Darstellerin ist seit Ende 2019 mit dem Schauspieler Luke Benward zusammen, mit dem sie davor jahrelang befreundet war. Dass sie sich in ihren besten Kumpel verlieben würde, hätte sich Ariel nie erträumen lassen.

Ariel Winter hält ihn für „unglaublich“

„Anfangs war es ziemlich seltsam, weil es nie etwas war, das ich erwartet hatte“, gesteht die Schauspielerin. Inzwischen sei Luke aber ihr „größter Segen“, den sie nicht an ihrer Seite missen wollen würde. „Er ist unglaublich. Er ist definitiv mein sicherer Anker. Wir konnten zusammen wachsen und nicht nur in einer Beziehung sein, denn wir sind auch Geschäftspartner“, schwärmt Ariel Winter weiter. „Er ist mein bester Freund. Er ist mein Partner, also ist es wirklich schön, mit jemandem hier anzukommen und erst die Freundschafts-Basis zu haben. Es ist wirklich wunderschön, dann in alles hineinzuwachsen.“

Wie die 23-Jährige gegenüber „Entertainment Tonight“ enthüllt, habe ihr Luke während des Corona-Lockdowns wertvollen Beistand geleistet. „Ich bin sehr dankbar, das während dieser Zeit gehabt zu haben und hoffentlich viel länger zu haben“, fügt der Serienstar hinzu.

Wer ist Luke Benward?

Der 26-jährige Luke Benward ist Schauspieler und Sänger. Schon im Alter von fünf Jahren war er im Hollywood-Klassiker „Wir waren Helden“ zu sehen. Seinen Durchbruch erlangte er Bekannt wurde er 2008 in dem Disney-Channel-Film „Minutemen – Schüler auf Zeitreise“ in der Rolle des Charles „Charlie“ Tuttle.