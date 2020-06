„Armageddon Time“: Diese Topstars sind dabei

Die Besetzung für das neue Projekt von James Gray kann sich sehen lassen: Für seinen Film "Armageddon Time" schart der Regisseur unter anderem Robert De Niro, Anne Hathaway und Cate Blanchett um sich.

Nach seinem Weltraum-Thriller „Ad Astra“ mit Brad Pitt (56) hat sich James Gray (51) jetzt einem neuen Projekt angenommen: In „Armageddon Time“ versammelt der Regisseur gleich mehrere Großkaliber aus der Branche. Nachdem bereits Cate Blanchett (51) als Darstellerin für den Film feststand, gehören nun auch die Hollywood-Stars Robert De Niro (76), Anne Hathaway (37), Donald Sutherland (84) oder auch Oscar Isaac (41) zu dem namhaften Cast. Das berichtete unter anderem das US-Branchenportal „Variety“.

Film spielt in New York

Der Film, der auf dem diesjährigen virtuellen Markt in Cannes vorgestellt werden soll, spielt im New Yorker Stadtteil Queens in den Achtzigerjahren. Dabei geht es um die traditionsreiche Kew-Forest-Privatschule, an der auch US-Präsident Donald Trump (74) in den Fünfzigern war und dessen Vater damals dem Vorstand angehörte. „Armageddon Time“ ist laut „Deadline“ eine autobiografische Geschichte um Freundschaft und Loyalität vor dem politischen Hintergrund der Präsidentschaftswahl von Ronald Reagan. Gray schrieb auch das Drehbuch dazu.

(dms/spot)