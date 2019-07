Arme Selma Blair: Freunde kümmern sich jetzt um ihre Essenslieferungen

Freitag, 26. Juli 2019 07:48 Uhr

Selma Blairs berühmte Freunde organisieren ihre Essenslieferungen für sie. Die 47-jährige Schauspielerin enthüllte, dass ihre Freundin Sarah Michelle Gellar ihre prominenten Freundinnen zusammentrommelte, um Essenslieferungen für sie und ihren Sohn Arthur Saint Bleick zu organisieren.

In einem Interview mit dem ‚People‘-Magazin erklärte Blair, die seit August 2018 mit der Diagnose der Multiplen Sklerose lebt: „Wegen Sarah bekomme ich Essen fürs Wochenende von Reese Witherspoon, Constance Zimmer und so vielen anderen Leuten geliefert, die ich gar nicht kenne. Ihre Freunde machen das nur, um mich und Arthur zu füttern.“

Große Dankbarkeit

Die ‚Eiskalte Engel‘-Darstellerin muss ihrer Ernährung seit der Diagnose mehr Lipide hinzufügen. Oft sei ihr so übel, dass sie das Gefühl habe, sie müsse sich übergeben. Jedoch ist Selma sehr dankbar für die Unterstützung durch ihre Freunde. Sie fügte hinzu: „Sie haben sich so für mich eingesetzt, das kannte ich so noch gar nicht.“

Sarah Michelle Gellar, die mit der Beauty in ‚Eiskalte Engel‘ auf der Leinwand zu sehen war, unterstützt ihre Freundin, seitdem diese die Diagnose bekam und lobte Blair, da diese sich durch ihre Krankheit nicht davon abhalten lasse, alles zu erreichen.