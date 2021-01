Armie Hammer: Das bizarre Kannibalismus-Drama geht weiter

26.01.2021 22:00 Uhr

Die Akte Armie Hammer wird immer bizzarer: Die Anschuldigungen wegen Kannibalismus und Misshandlung häufen sich. Seine Ex-Freundinnen geben Details preis. Und Armie spricht nur noch über seinen Anwalt...

Was bis vor Kurzem noch für einen Internet-Troll gehalten wurde, wird immer verworrener: Schauspieler Armie Hammer soll einen Kannibalismus-Fetisch haben. Außerdem meldeten sich Ex-Freundinnen, die laut eigener Aussagen von dem 34-Jährigen misshandelt worden sein sollen. Die Geschichte geht kurios weiter.

Influencerin Paige Lorenze ist die zweite Ex-Freundin von Armie Hammer, die sich nicht-anonym an die Medien wandte, um von ihren Erfahrungen mit dem Schauspieler zu berichten. Der „Sun“ verriet die junge Frau, dass sie neben verstörenden Nachrichten und Gesprächen über Armies kranke Fantasien, auch körperlich etwas abbekommen habe: Armie soll ihr ein A in den Venushügel geritzt haben!

Außerdem, so berichtet sie, habe Armie Fotos von ihr gemacht, als sie von ihm gefesselt wurde. Diese soll er dann weiterverschickt haben, ohne Paiges Einverständnis. Sie habe nicht einmal gewusst, dass diese Fotos existierten. „Ekelhaft, verletzend und absolut inakzeptabel“, beschreibt sie diesen Eingriff in ihre Privatsphäre.

AH sharing photos of me I didn’t even know existed with people online, without my permission or knowledge. Disgusting, violating and quite frankly unacceptable. pic.twitter.com/CTaIrvHfJr

Obwohl Armie geschworen hatte, er würde die „Bullshit-Behauptungen“ nicht weiter kommentieren, meldete sich jetzt doch sein Anwalt zu Wort und wies die Vorwürfe vehement zurück: „Diese Behauptungen über Mr. Hammer sind offensichtlich unwahr.“ Und weiter: „Jegliche Interaktion mit dieser Person, oder mit jedem seiner Partner, waren absolut einvernehmlich und wurden besprochen, vereinbart und gemeinsam durchgeführt.“

In einem Interview mit „Page Six“ berichtete auch Armies Ex-Freundin Courtney Vucekovich, die er im Sommer ein paar Monate datete, von einem Kannibalismus-Fetisch und Vergewaltigungsfantasien, die der Schauspieler ihr regelmäßig erzählt habe. Außerdem soll er beispielsweise Blut aus kleinen Schnitten gesaugt haben. Dass es darüber einen Konsens gab, bestreitet sie nicht, allerdings behauptet sie, dass dieser durch Manipulation erreicht wurde: „Man macht im Endeffekt Dinge, die man normalerweise nicht machen würde, auch sexuell.“

Instagram-Userin „House of Effie“, die zuerst Screenshots veröffentlichte, sammelt auch Nachrichten von anderen mutmaßlichen Opfern von Armie. Dort haben sich nun zwei Mädchen gemeldet, die minderjährig gewesen sein sollen, als Armie Hammer sie angeblich kontaktiert hatte. Er habe sie stark traumatisiert, berichten sie und wollen keine Details nennen, da diese Panikattacken bei ihnen verursachen.

Eine der Frauen, die öffentlich behauptet hatten, Armie Hammer habe sie traumatisiert, soll nun einen Suizidversuch begangen haben. Userin „House of Effie“ berichtete darüber auf ihrem Twitteraccount. Die junge Frau soll die extremen Nachrichten, die sie teilweise bekam, nicht ausgehalten haben. Eine Bestätigung von offizieller Seite gibt es allerdings nicht.

TW suicide/abuse

Sending strength to all of Armie Hammer’s victims right now. This is not a joke. Stop victim blaming, stop making cannibalism jokes. This is a REAL serial abuser and a frightening person and I can’t even fathom the trauma these women have been/are going thru. https://t.co/kOAMRwy8fQ

— Sophie Ross (@SophRossss) January 24, 2021