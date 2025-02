Stars Armie Hammer: Er hat in ein rohes Tierherz gebissen

Armie Hammer hat bei der Jagd einmal in ein rohes Tierherz „gebissen“.

Für den ‚Call Me by Your Name‘-Darsteller war 2021 kein gutes Jahr. Seine Ehe mit Elizabeth Chambers ging in die Brüche und seine Karriere war sozusagen vorbei, nachdem er des körperlichen und sexuellen Missbrauchs beschuldigt worden war. Er bestritt zwar, kannibalische Fantasien zu haben, gab aber zu, dass eine grafische Textnachricht, in der es hieß, er habe „das Herz eines lebenden Tieres herausgeschnitten und es gegessen, während es noch warm war“, der Wahrheit entsprach und auf der Jagd mit Freunden passiert war.

Dem ‚Louis Theroux Podcast‘ sagte er: „Man isst nicht das ganze Herz, das macht man nicht. Man nimmt einen Bissen aus dem Herzen und hat alle seine Kumpels um sich herum, die einen anfeuern, es ist wie ein fast schon überladener männlicher Initiationsritus, wenn man zum ersten Mal auf die Jagd geht. Jeder, den ich kenne, der zum ersten Mal auf die Jagd geht, musste etwas Ähnliches tun.“

Der 38-jährige Star leugnete nicht, dass er Texte verschickt hatte, in denen er erklärte, er sei „zu 100 % ein Kannibale“, bestand aber darauf, dass die Dinge aus dem Zusammenhang gerissen und „digital verändert“ worden seien. Er fügte hinzu: „Ich denke, der wichtigste Kontext, den man solchen Dingen geben sollte, ist, dass sie nur eine Seite eines Gesprächs sind. Wie Sie feststellen werden, wurde aus allen Textnachrichten, die veröffentlicht wurden, die Seite der Person, die sie veröffentlicht hat, aus dem gesamten Gespräch herausgeschnitten.“