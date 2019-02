Armie Hammer: Löst er Ben Affleck als Batman ab?

Dienstag, 19. Februar 2019 12:20 Uhr

Wird Armie Hammer der neue Batman? Der ‚Call Me By Your Name‘-Star soll angeblich in den letzten Gesprächen mit den Produzenten sein, die sein Mitwirken am neuen Batman-Film besiegeln sollen.

Nachdem Ben Affleck von der Rolle zurückgetreten war, suchten die Verantwortlichen verzweifelt nach einem Ersatz, den sie nun in dem 32-Jährigen gefunden haben könnten. Insider, die der Produktion von Warner Bros. nahestehen, sollen gegenüber der Webseite ‚Revenge of the Fans‘ verraten haben, dass Armie Hammer tatsächlich bald als der Kreuzritter mit Cape über die Leinwand flitzen könnte.

Quelle: instagram.com

Wer ist sonst noch dabei?

Auch Robert Pattinson soll in dem Streifen als einer der Bösewichte zu sehen sein. Im Januar hatte Affleck angekündigt, zuerst seine Position als Regisseur abzugeben, die nun Matt Reeves eingenommen hat, und später auch, dass er auch die Hauptrolle nicht mehr übernehmen werde.

Quelle: instagram.com

Vor wenigen Tagen verriet er nun in der Talk-Show ‚Jimmy Kimmel Live‘ mit Moderator Jimmy Kimmel, dass er sich nun stattdessen freue, den Film auf der Leinwand zu sehen. „Weißt du, ich habe versucht, eine Version zu inszenieren. Ich habe mit einem wirklich guten Drehbuchautor zusammengearbeitet, aber ich habe irgendwie keine richtige Version zu Stande gebracht, bin einfach nicht richtig dazu durchgedrungen. Ich dachte dann, dass es vielleicht an der Zeit ist, jemand anderen sein Glück versuchen zu lassen und sie haben wirklich gute Leute. Ich freue mich darauf.“