Armie Hammer unter Beschuss: Geheimer, zweiter Instagram-Account?

Die Schlinge um Armie Hammers Hals wird immer enger. Angeblich führt der Hollywood-Star ein regelrechtes Doppelleben, das er auf einem geheimen, privaten Instagram-Account dokumentiert.

Unter anderem soll darauf ein Video von leicht bekleideten Frauen existieren und seiner zukünftigen Ex-Frau, die in die Luft gejagt wird.

Armie Hammer, der sich im Moment im Zentrum eines bizarren „Kannibalen“ -Skandals befindet, soll auf dem Konto anscheinend auch ein Video von Frauen in Dessous, die auf allen Vieren posieren, sowie Bilder von Drogentests und Fesselspielchen gepostet haben.

Verstörende Aussagen auf einem zweiten Account

„Meine Ex-Frau (aus einem sehr guten Grund) weigert sich, mit meinen Kindern nach Amerika zurückzukehren“, soll der Schauspieler angeblich über seine Noch-Ehefrau Elizabeth Chambers auf dem Account mit dem Titel „el_destructo_86“ geschrieben haben. „Also muss ich zurück nach Cayman… was scheiße ist. Außer es gibt ein paar Silberstreifen. Wie Frau Cayman wieder zu f***en, während ich dort unten bin.“

Die 38-Jährige Hollywoodstar lebt seit Beginn der Pandemie mit den beiden gemeinsamen Kindern Harper und Ford auf den Caymaninseln, damit sie dort normal zur Schule gehen können.

Drogentest um seine Kinder sehen zu können?

Die zweite Instagram-Seite des „Call me by your Name“-Stars soll auch einen Gerichtsbeschluss zeigen, wonach er einen Drogentest machen müsse bevor er Chambers und seine beiden Kinder sehen kann. Über den Test schrieb der 34-Jährige angeblich: „Alle negativ, ihr Hunde. Mein Körper ist eine fein abgestimmte Giftstoffverarbeitungseinheit. Um fair zu sein, ich hatte THC und Benzos in meiner Pisse. Aber wer nicht. Scheidung macht so viel Spaß. Nicht so lustig wie Drogen. Aber was solls?“

Nach der angeblichen „Enthüllung“, seine neue Rolle in einer Rom-Com mit Jennifer Lopez verloren zu haben, erklärte Hammer noch, er würde mit seiner Familie auf den Caymans bleiben. Das Haus in Los Angeles, das er einst mit seiner Frau teilte, steht aber wohl inzwischen zum Verkauf. Der Schauspieler soll zur Zeit in einem Gästehaus eines Freundes in Palm Springs leben.

Vergewaltigungs-und Kannibalismusfantasien?

Die angeblichen Drogengeschichten und das Video der halbnackten Frauen sind nur ein kleiner Teil in Hammers anhaltendem Skandal, in dem sich angeblich alles darum dreht, dass er in privaten Nachrichten gezeigt haben soll, wie er Frauen die Zehen für sein persönliches Eigentum abschneidet und vergewaltigungsähnliche Fantasien beschreibe.

Hammers Ex-Freundin Courtney Vucekovich sagte, er habe ihr Kannibalen-ähnliche Gefühle entgegengebracht und angeblich „die ganze Zeit“ getrunken und Drogen genommen.

In gefährliche Situationen gebracht?

„Er hat einige Dinge mit mir gemacht, mit denen ich mich nicht wohl gefühlt habe“, sagte sie. „Doch Gott weiß aus welchem Grund, er hat mich überzeugt, dass diese Dinge in Ordnung sind und er hat mich in einige gefährliche Situationen gebracht, in denen es mir schlecht ging, in denen er viel getrunken hat und ich nicht so getrunken habe und es mir Angst gemacht hat. Ich habe mich nicht wohl gefühlt. “

Chambers reichte im Juli die Scheidung von dem Schauspieler ein. Er will um das gemeinsame Sorgerecht für ihre Kinder kämpfen.

Übrigens dementiert Armie Hammer die Gerüchte um seine Person. „Ich werde auf solche Bullshit-Behauptungen nicht eingehen“ erklärte er kürzlich gegenüber „E!Online“. „Aber angesichts der falschen und bösartigen Online-Angriffe kann ich meine Kinder jetzt nicht guten Gewissens vier Monate alleine lassen, um einen Film in der Dominikanischen Republik zu drehen“. (SV)