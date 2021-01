15.01.2021 20:30 Uhr

Armie Hammers Ex-Freundin: „Er wollte mich grillen und essen“

Es ist so weit: Zum allerersten Mal seit Auftauchen der Screenshots, in denen Armie Hammer angeblich kannibalistische Fantasien geteilt hat, meldet sich nun ein vermeintliches Opfer nicht anonym zu Wort!

Die Schlinge um Armie Hammers Hals zieht sich immer weiter zu. Nachdem sich seine Ex-Frau und zwei Ex-Freundinnen gegen Armie gewandt haben, meldet sich nun noch eine weitere Ex-Freundin zu den Kannibalismus-Vorwürfen gegen den US-Schauspieler. Und ihre Aussagen haben es richtig in sich.

Nun sind es mehr als Screenshots

In den vergangenen Tagen gab es um Armie Hammer einen Aufschrei: Eine mutmaßliche Affäre von ihm präsentierte auf sozialen Medien Screenshots aus einem vermeintlichen Chat mit dem 34-Jährigen, in denen er von Vergewaltigung und Kannibalismus schwärmt. Immer mehr Bildschirmaufnahmen erschienen, die Anklägerin versuchte mit Bildern, die ihr Armie angeblich geschickt hatte, ihre Glaubwürdigkeit zu belegen. Angebliche andere Opfer meldeten sich, aber alle anonym. Solange spekulierten Fans, das ganze wäre eine Verschwörung gegen Armie und alle Beweise gefälscht. Nun meldet sich eine Exfreundin – nicht anonym!

Multiple victims of Armie Hammer came out saying he used his fame to manipulate em to have sex, calling em „kitties“ and drink their BLOOD, now WHAT IN HANNIBAL LECTER??? pic.twitter.com/LWxgZdXC4t — tevin ?? (@tevinauguste) January 10, 2021

Armie sei ein Möchtegern-Hannibal-Lecter

Courtney Vucekovich datete Armie Hammer von Juni bis August 2020. Die Beziehung war laut Aussage der 30-Jährigen turbulent, um es mal vorsichtig auszudrücken. Als wäre sie in einer Beziehung mit einem Möchtegern-Hannibal-Lecter, erklärt sie „Page Six“ in einem Interview. „Wenn ich einen kleinen Schnitt am Finger hatte, hat er immer dran gesaugt oder geleckt.“

Laut Courtney ist das Blutsaugen die extremste Praktik, die sie in der Beziehung toleriert hat. Aber seine Fantasien soll Armie ihr trotzdem erzählt haben. Und bei denen läuft es einem kalt den Rücken runter: „Er hat gesagt, er möchte meine Rippen brechen, sie grillen und essen!“ Im Nachhinein ist auch Courtney klar, wie verrückt das Ganze war: „Verdammt war das komisch, aber du denkst nie mehr daran.“

„Haut zwischen seinen Zähnen“

Courtney kann nicht bestätigen, ob die veröffentlichten Screenshots echt sind, aber als sie veröffentlicht wurden, war Courtney nicht überrascht. „Er mochte die Vorstellung von Haut zwischen seinen Zähnen.“ Weiter behauptet Armies Exfreundin, dass sie in der Beziehung massiv manipuliert und abhängig gemacht wurde. Zuerst habe er sich liebevoll verhalten, eigentlich genau so, wie sie es brauchte. Er wirkte perfekt. Doch dann soll er obsessiver geworden sein. Er habe sie in Gefahr gebracht durch Alkohol- und Drogenkonsum. „Man macht im Endeffekt Dinge, die man normalerweise nicht machen würde, auch sexuell.“

Armie Hammer: Der „kaputteste“ Mensch

Courtney erzählt, dass die beiden an einem gewissen Punkt drei Wochen zusammen verbracht haben, und sobald sie sich räumlich trennten, wurde sie mit Nachrichten überhäuft. Armie beschreibt sie als einen der „kaputtesten“ Menschen, die sie kenne. Im Anschluss an die Beziehung ließ Courtney sich in eine Tagesklinik einweisen, wegen einer posttraumatischen Belastungsstörung und dem Trauma an sich: „Ich wusste, dass diese Beziehung etwas war, bei dem ich Hilfe brauche es zu verarbeiten.“

Alle gegen Armie

Obwohl Armie selbst nicht mehr sagen wollte, als dass diese „Bullshit-Vorwürfe“ scheinbar „unwahr und grausam“ seien, so wird es doch immer schlimmer für ihn. Sein Rückzug aus dem gemeinsamen Film mit Jennifer Lopez, „Shotgun Wedding“, und der Serie „Gaslit“ wirkt auf viele wie ein Eingeständnis. Und nun hat sich neben seiner Ex-Frau und zwei seiner Ex-Freundinnen noch eine weitere Ex öffentlich gegen ihn gewandt. Wird Armie sich noch einmal äußern? (AKo)