„Army of the Dead“ bei Netflix – Fortsetzung in Sicht?

24.05.2021 18:45 Uhr

Starregisseur Zack Snyder soll "bereit" für eine Fortsetzung von "Army of the Dead" sein.

Der 55-jährige Filmemacher Zack Snyder hat bereits mit dem Co-Autor Shay Hatten darüber gesprochen, wie ihre Zombie-Geschichte weitergehen könnte und Omari Hardwick – der Vanderohe spielt – gab zu, dass er mit seinem Regisseur über die Möglichkeit gesprochen hat, sein Alter Ego zurückzubringen.

Zack Snyder steht bereit für Fortsetzung

Zack erklärte in einem Interview mit „Entertainment Tonight“: „Schauen Sie einmal, wenn es jemals einen Wunsch nach mehr ‚Army of the Dead‘-Filmen gab, wissen Shay und ich genau, in welche Richtung die Geschichte gehen wird. Also ja, wir sind bereit.“

Omari fügte hinzu: „Es gibt Hoffnung für alle Fans, denen es nichts ausmacht, sich Omaris Visage anzusehen oder meine Reise als Schauspieler zu verfolgen. Es gibt Hoffnung.“

„Army of the Dead“ frisch bei Netflix

Zack arbeitet derzeit an dem animierten ‚Army of the Dead: Lost Vegas‘-Prequel, das erklären wird, wie die Zombieplage ausgelöst wurde und was das Las Vengeance-Team zusammengebracht hat. Zudem wird an einem zweiten Prequel namens ‚Army of Thieves‘ gearbeitet, das eine Live-Action-Saga ist, die den Hintergrund von Matthias Schweighöfers Charakter Dieter zeigen wird.

„Army Of Dead“ läuft seit 21. Mai bei Netflix. Die Story kurz erzählt: Nach dem Ausbruch einer Zombie-Epidemie in Las Vegas macht sich eine Gruppe von Söldnern in die Quarantäne-Zone auf, um den größten Raubzug aller Zeiten durchzuziehen. (Bang/KT)