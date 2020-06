Arnold Schwarzenegger bricht Fitnessstudio-Besuch ab

Arnold Schwarzenegger wollte eigentlich seinem Stamm-Fitnessstudio einen Besuch abstatten. Doch aus dem geplanten Training wurde nichts: Ihm ging der dortige Infektionsschutz nicht weit genug.

Das Gold’s Gym im kalifornischen Venice Beach nahe Los Angeles gilt als das Mekka des Bodybuildings. Natürlich vor allem deswegen, weil Arnold Schwarzenegger (72, „Terminator“) dort seit den späten 60er-Jahren regelmäßig seine Muskeln stählt. Nach der Corona-bedingten Schließung des Studios wollte der Terminator laut Informationen des US-Portals „TMZ“ am ersten Tag der Wiedereröffnung auch höchstpersönlich ein paar Gewichte stemmen. Doch daraus wurde nichts:

Mit dem Fahrrad soll Schwarzenegger am Dienstagmorgen für ein kleines Workout vorgefahren sein, doch nach einem kurzen Plausch mit den Betreibern, habe er das Gym wieder verlassen und sei nach Hause gefahren – ohne Training. Der Grund: Die Sportler trainieren dort ohne Mund-Nasen-Schutz. Nur in den Umkleidekabinen und anderen Gemeinschaftsräumen gäbe es eine Maskenpflicht. An den Geräten selbst wird ohne Infektionsschutz trainiert.

Damit erfüllt das Gold’s Gym zwar sämtliche kalifornischen Vorschriften, die gehen Schwarzenegger aber offenbar nicht weit genug. Er sehe eine erhöhte Infektionsgefahr. Er werde den Informationen des Blatts zufolge seinem Studio solange fernbleiben, bis die Sportler alle Masken tragen oder ein Impfstoff ihn vor einer Infektion schützen könne. Trainieren kann er aber trotzdem: Der Terminator hat ein eigenes, privates Fitnessstudio in seiner Villa.

(dr/spot)