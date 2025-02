Patrick in "The White Lotus" zu sehen Arnold Schwarzenegger: Diese Nacktszene kommt nicht überraschend

Arnold Schwarzenegger und sein Sohn Patrick bei der "The White Lotus"-Premiere. (hub/spot)

SpotOn News | 12.02.2025, 07:44 Uhr

"Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm": Arnold Schwarzenegger ist nicht überrascht, dass sein Sohn Patrick in "The White Lotus" nackt zu sehen ist.

Arnold Schwarzeneggers (77) Sohn Patrick (31) ist offenbar in der kommenden dritten Staffel von "The White Lotus" nackt zu sehen. Der 77-Jährige schrieb auf Instagram zu einem Foto von sich und dem Nachwuchsstar: "Ich war so aufgeregt, eine Pause von den Dreharbeiten zu machen, um @patrickschwarzenegger bei der Premiere von 'The White Lotus' Staffel 3 zu feiern. Was für eine Show! Ich könnte behaupten, dass ich überrascht bin, dass er eine Nacktszene hat, aber was soll ich sagen – der Apfel fällt nicht weit vom Stamm."

Arnold Schwarzenegger hat in der Vergangenheit seine eigenen Erfahrungen mit Nacktaufnahmen gemacht. Über ein Bild, das Jahre zuvor aufgenommen wurde, sagte er laut "The Hollywood Reporter" 1992 zu Oprah Winfrey (71): "Warum sollte ich mich über das Nacktfoto aufregen, für das ich für einen Künstler, für eine Skulptur, posiert habe." Er fügte demnach hinzu: "Es ist mir nicht peinlich. Ich habe nichts zu verbergen." Auch in seiner Einführungsszene in "Terminator" von 1984 erschien der Schauspieler größtenteils nackt.

Patrick Schwarzenegger tritt in die Fußstapfen seines Vaters

Patrick Schwarzenegger schickt sich an, in die Fußstapfen seines berühmten Vaters zu treten. Der 31-Jährige arbeitet als Schauspieler und Model. Sein Leinwanddebüt feierte er mit einem kurzen Cameo-Auftritt in "Die Bankdrücker" (2006). Seitdem war er unter anderem im Film "Moxie" (2021), der True-Crime-Serie "The Staircase" (2022) oder "American Sports Story" (2024) zu sehen. Kommende Woche startet nun die dritte "The White Lotus"-Staffel mit dem Schauspieler.

Darin gibt Patrick Schwarzenegger die Figur Saxton Ratliff, den Sohn des wohlhabenden Timothy Ratliff (Jason Isaacs, 61) und dessen Frau Victoria Ratliff (Parker Posey, 56). Die neuen Folgen der HBO-Show spielen in Thailand. Zu sehen gibt es diese für das deutsche TV-Publikum ab dem 17. Februar 2025 bei Sky sowie seinem Streamingdienst Wow, nur einen Tag nach der Premiere in den USA. Wie gewohnt werden die betuchten Gäste darin in einem Luxusresort der fiktiven White-Lotus-Kette alle erdenklichen zwischenmenschlichen Abenteuer und Dramen erleben.