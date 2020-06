Arnold Schwarzenegger hält Plädoyer für Maskenpflicht

Kalifornien hat seit wenigen Tagen eine Maskenpflicht - und für das neue Gesetz einen prominenten Fürsprecher: Arnold Schwarzenegger hielt auf Twitter ein flammendes Plädoyer für die Mund-Nasen-Bedeckungen.

Das Coronavirus wütet in den Vereinigten Staaten weiterhin besonders stark. Nach zahlreichen Lockerungen in den vergangenen Tagen und Wochen schnellten zuletzt die Fallzahlen unter anderem im US-Bundesstaat Kalifornien wieder nach oben. Vor wenigen Tagen führte der dortige demokratische Gouverneur Gavin Newsom (52) eine Maskenpflicht ein, die unter anderem im öffentlichen Nahverkehr, in Geschäften und in Büros gilt. Nach viel Gegenwind meldete sich nun Arnold Schwarzenegger (72, „Terminator: Genisys“) mit einem flammenden Plädoyer für das Maskentragen zu Wort.

Auf Twitter teilte der ehemalige kalifornische Gouverneur (2003-2011) den entscheidenden Newsom Post und schrieb dazu: „Das ist zu 100 Prozent der richtige Weg.“ Das würde helfen, „diesen schrecklichen Virus zu besiegen“. Die Wissenschaft sei sich einig: Wenn alle Masken tragen würden, würde sich die Ausbreitung auch weiter verlangsamen und man könne dadurch sicher wieder aus dem Lockdown herauskommen. Jeder der diese Maßnahme zu einem politischen Thema mache, sei ein „absoluter Idiot, der nicht lesen kann“.

This is 100% the right move. This will help us beat this terrible virus. The science is unanimous – if we all wear masks, we slow down the spread and can reopen safely. It’s not a political issue. Anyone making it a political issue is an absolute moron who can’t read. https://t.co/N0FmCwDU5w

— Arnold (@Schwarzenegger) June 18, 2020