Zwei stehen selbst vor der Kamera Arnold Schwarzenegger: So machen seine fünf Kinder Karriere

Von links: Christina Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger, Patrick Schwarzenegger, Maria Shriver und Katherine Schwarzenegger 2017 bei einem gemeinsamen Auftritt. (hub/spot)

SpotOn News | 11.02.2025, 14:31 Uhr

Von Arnold Schwarzeneggers fünf Kindern stehen inzwischen zwei selbst vor der Kamera. Ins Rampenlicht zieht es aber nicht alle Familienmitglieder.

Arnold Schwarzenegger (77) hat mit seinem Sohn Patrick (31) gerade die Premiere von "The White Lotus" gefeiert. Der 31-Jährige hat in der dritten Staffel der HBO-Erfolgsserie eine Rolle ergattert und schickt sich an, in die Fußstapfen seines berühmten Vaters zu treten, genau wie eines seiner anderen Geschwister.

Der "Terminator"-Star und ehemalige Gouverneur von Kalifornien bekam vier gemeinsame Kinder mit Maria Shriver (69), die er 1986 heiratete: die Töchter Katherine (35) und Christina (33) sowie die Söhne Patrick und Christopher (27). Im Jahr 2011 wurde bekannt, dass der Schauspieler mit der Haushälterin der Familie, Mildred Patricia Baena, ein weiteres Kind gezeugt hat, Sohn Joseph Baena (27). Shriver trennte sich daraufhin von Schwarzenegger. Zu all seinen fünf Kindern soll der ehemalige Bodybuilder eine enge Bindung haben, nicht alle stehen aber im Rampenlicht.

Katherine Schwarzenegger

Katherine Schwarzenegger, das älteste Kind von Schwarzenegger und Shriver, wurde am 13. Dezember 1989 in Los Angeles geboren. Im Jahr 2010 wurde sie im Alter von nur 21 Jahren mit ihrem ersten Buch "Rock What You've Got" zur "New York Times"-Bestsellerautorin. Zwei Jahre später machte sie ihren Abschluss an der "University of Southern California" und veröffentlichte weitere Bücher. Zudem ist sie eine bekannte Tierschutz-Aktivistin.

Verheiratet ist Katherine Schwarzenegger inzwischen mit einem Kollegen ihres Vaters, Hollywoodstar Chris Pratt (45). Die beiden fanden 2018 zueinander und heirateten ein Jahr später. Im Jahr 2020 begrüßten sie ihr erstes gemeinsames Kind, Tochter Lyla, und zwei Jahre später eine weitere Tochter, Eloise. Sohn Ford Fitzgerald folgte 2024.

Christina Schwarzenegger

Die zweite Tochter von Schwarzenegger und Shriver, Christina Schwarzenegger, steht weniger im Rampenlicht. Sie kam am 23. Juli 1991 zur Welt und schloss 2013 ihr Studium an der "Georgetown University" ab. Später studierte sie außerdem Innenarchitektur an der "Parsons School of Design" und arbeitete Medienberichten zufolge bei Gwyneth Paltrows (52) Lifestyle-Marke Goop, wo sie über Gesundheits- und Wellness-Themen berichtete.

Christina Schwarzenegger engagiert sich zudem für die Special Olympics und hat gemeinsam mit ihrer Mutter 2018 den Netflix-Dokumentarfilm "Take Your Pills" produziert. Damit verarbeitete Christina Berichten zufolge auch ihre eigene Sucht-Erfahrung mit dem Medikament Adderall. Zur Feier ihres 30. Geburtstags schrieb Vater Arnold: "Ich bin so stolz auf dich, von deiner unglaublichen Arbeit an aufklärenden Dokumentarfilmen über dein Engagement bei den Special Olympics bis hin zu deinen fantastischen Kunstwerken, die meine in den Schatten stellen. Ich genieße nichts mehr, als mit dir zusammen zu sein, egal ob wir zusammen trainieren oder um die Welt reisen."

Patrick Schwarzenegger

Schwarzenegger-Spross Nummer drei, Patrick, wurde am 18. September 1993 geboren. Er arbeitet inzwischen als Schauspieler und Model. Sein Leinwanddebüt feierte er mit einem kurzen Cameo-Auftritt in "Die Bankdrücker" (2006). Seitdem war er unter anderem im Film "Moxie" (2021), der True-Crime-Serie "The Staircase" (2022) oder "American Sports Story" (2024) zu sehen. Kommende Woche startet zudem die dritte "The White Lotus"-Staffel mit dem Schauspieler.

Auch privat scheint er sein Glück gefunden zu haben: Im Dezember 2023 gab der Absolvent der "USC Marshall School of Business" seine Verlobung mit seiner langjährigen Freundin Abby Champion (27) bekannt. Das Paar ist seit September 2015 zusammen, zuvor hatte sich Schwarzenegger von Popstar Miley Cyrus (32) getrennt.

Christopher Schwarzenegger

Patricks jüngerer Bruder Christopher erblickte am 27. September 1997 das Licht der Welt. Das jüngste Kind von Shriver und Arnold Schwarzenegger hält sich weitgehend von der Öffentlichkeit fern. Im Jahr 2020, während der Corona-Pandemie, schloss er sein Studium an der "University of Michigan" ab. Sein Vater schrieb damals in den sozialen Medien: "Ich weiß, dass dein Abschluss in Michigan nicht die große Feier war, von der du jahrelang geträumt hast, aber der Gang über die Bühne ist nicht das, was mich so stolz auf dich macht: Es sind dein Mitgefühl, deine harte Arbeit, deine Vision, dein kritisches Denken und deine Selbstlosigkeit, die mich vor Stolz platzen lassen. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wie du weiter aufsteigst und Erfolg hast."

Zur Feier von Christophers 24. Geburtstag im Jahr 2021 verriet Schwarzenegger zudem die Hobbys seines Sohnes: "Bei deinen Boxkursen, deinen Gewichthebekursen, deinen Dehnungskursen, deinen Radfahrkursen und so weiter und so fort kann nicht einmal ich mithalten", erklärte er auf Social Media. Mit seinem umfangreichen Sportprogramm soll Christopher Schwarzenegger erfolgreich sein Übergewicht aus seiner Jugend bekämpft haben.

Joseph Baena

Fast zeitgleich mit Christopher kam Joseph Baena zur Welt. Der uneheliche Sohn von Arnold Schwarzenegger und seiner langjährigen Haushälterin Mildred Patricia Baena wurde am 2. Oktober 1997 geboren. Seine Mutter hielt seine Identität in den ersten Jahren geheim, angeblich bis seine Ähnlichkeit mit seinem Vater zu offensichtlich wurde.

Das Vater-Sohn-Duo soll heute häufig zusammen im Fitnessstudio zu sehen sein: Joseph ist inzwischen Bodybuilder und Fitness-Model und nennt seinen Vater den "besten Trainingspartner der Welt". Der Absolvent der "Pepperdine University" hat aber noch weitere Standbeine, wie sein Vater einmal in den sozialen Medien verriet. "Du schlägst im Fitnessstudio, in deiner Immobilienkarriere und in der Schauspielerei ein", schrieb der Hollywoodstar zu gemeinsamen Bildern. Baena war 2022 ein Kandidat der TV-Tanzshow "Dancing With the Stars" und neben Morgan Freeman (87) und Luke Hemsworth (44) in dem Film "Gunner" zu sehen. Auch in einer Folge der Mystery-Fernsehserie "X-Factor: Das Unfassbare" wirkte er in einer Episodenrolle mit.