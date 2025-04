Stars Arnold Schwarzenegger: Sohn Patrick verrät, wie sein berühmter Vater auf ‚The White Lotus‘ reagierte

Bang Showbiz | 20.04.2025, 15:23 Uhr

Patrick Schwarzenegger war „überrascht“, wie sein Vater auf ‚The White Lotus‘ reagierte.

Der 31-jährige Schauspieler – der Sohn von Hollywood-Legende Arnold Schwarzenegger (77) und seiner Ex-Frau Maria Shriver – spielt jetzt in der erfolgreichen HBO-Serie die Rolle des Saxon Ratliff und hat verraten, was seinem berühmten Vater an der ganzen Sache am besten gefällt.

Er erzählte gegenüber ‚Parade‘: „Ich war überrascht, wie sehr er es liebte. Er fand es so lustig. Seine Favoriten waren die drei Damen [Michelle Monaghan, Carrie Coon und Leslie Bibb]. Er fand sie so lustig, und ich fand es lustig, dass er dachte, sie seien die besten.“ Patrick fügte hinzu, dass es immer cool sei, für die eigene Arbeit gelobt zu werden und wenn diese anderen Menschen gefalle. Lob und Anerkennung von seinem Vater für ein Herzensprojekt scheint ihm aber noch wichtiger zu sein. „Für eine Serie wie diese ist es einfach ein cooler Moment, weil deine Freunde und deine Familie und alle sie sehen und natürlich mir als Patrick die Daumen drücken, aber auch der Figur und der Serie. Und so war es einfach ein cooler Moment.“

Patrick beharrte jedoch kürzlich darauf, dass er trotz dessen, was andere denken könnten, jahrelang Schauspiel trainiert hat. Er wünscht sich heute, er hätte einen anderen Nachnamen verwendet, weil andere denken, dass seine Eltern für seinen Erfolg verantwortlich sind. Er sagte der ‚Sunday Times‘: „Ich weiß, dass es Leute gibt, die sagen werden, dass ich diese Rolle nur bekommen habe, weil mein Vater ist, wer er ist. Sie sehen nicht, dass ich zehn Jahre lang Schauspielunterricht hatte, jede Woche Schulstücke aufführte, stundenlang an meinen Charakteren arbeitete oder die Hunderte von abgelehnten Vorsprechen, an denen ich teilgenommen habe. Natürlich ist es frustrierend und man kann in eine Schublade gesteckt werden und denkt in diesem Moment, ich wünschte, ich hätte meinen Nachnamen nicht.“