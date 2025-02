Stars Arnold Schwarzenegger: ‚The White Lotus‘-Nacktszene seines Sohnes „überrascht“ ihn nicht

Arnold Schwarzenegger Austrian World Summit June 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.02.2025, 14:00 Uhr

Arnold Schwarzenegger erzählte, dass er nicht „überrascht“ gewesen sei, als er herausfand, dass sein Sohn Patrick Schwarzenegger eine Nacktszene für ‚The White Lotus‘ drehte.

Der 33-jährige Sohn des ‚Terminator‘-Stars spielt eine Hauptrolle in der neuen Staffel des erfolgreichen TV-Mystery-Dramas und ist in einer der Szenen dabei zu sehen, wie er sich auszieht.

Arnold scherzte jetzt darüber, dass Patrick in die Fußstapfen seines Vaters treten würde, indem er sich vor der Kamera entkleidet. In einem Posting auf seinem Account auf Instagram schrieb der ehemalige Gouverneur von Kalifornien: „Ich war so aufgeregt, eine Drehpause einzulegen, um @patrickschwarzenegger bei der Premiere der dritten Staffel von ‚The White Lotus‘ zu feiern.“ Der Schauspieler schwärmte über die Serie und verriet, dass Patricks Nacktszene zeige, dass „der Apfel nicht weit vom Stamm fällt“. Der Darsteller verkündete: „Was für eine Show! Ich könnte behaupten, überrascht zu sein, dass er eine Nacktszene hat, aber was soll ich sagen – der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.“ Schwarzenegger hatte die Premiere der Show besucht, um seinen Sohn zu unterstützen, worüber sich sein Nachwuchs sehr gefreut habe. Patrick ist in der dritten Staffel der erfolgreichen Serie, die in einer Kette von Luxushotels spielt, an der Seite von Jason Isaacs, Parker Posey, Michelle Monaghan und der Blackpink-Sängerin Lisa zu sehen.