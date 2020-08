Arnold Schwarzenegger: Ungewohnter Gast zum 73. Geburtstag!

05.08.2020 20:48 Uhr

Ein Familienfoto der ganz besonderen Art: Zur Feier des 73. Geburtstages von Superstar Arnold Schwarzenegger hat sich fast die ganze Familie um den berühmten Papa versammelt. Ex-Frau Maria Shriver inklusive!

Kalendarisch ist Arnie zwar schon am 30. Juli stolze 73 Jahre alt geworden, doch real gefeiert wurde erst einige Tage später – im Kreise der Familie. Vor dem Terminator steht ein amtliches Torten-Trio auf dem Geburtstagstisch. Und hinter ihm stehen seine Liebsten mit sichtlich guter Laune.

Sohn Patrick hat die ungewöhnliche Geburtstagsrunde im Foto festgehalten. Neben dem Geburtstags-Arnie sind dort Ex-Frau Maria Shriver (64) und die vier gemeinsamen Kids des ehemaligen Traumpaares zu sehen: Patrick (26), Christina (29), Christopher (22), und Katherine (30), die gerade ihr erstes Kind mit Ehemann Chris Pratt erwartet.

„Happy Birthay, Paps! Ich liebe dich“ – Christopher gratuliert seinem Vater mit lieben Worten und einem etwas schiefen Grinsen. Schuld daran ist eine Weisheitszahn-OP. Katherine kommentiert den geschwisterlichen Post mit den Worten: „Familienzeit ist die beste Zeit!“ – und feiert ihren Papa mit einigen wundervollen Throwback-Vater-Tochter-Pics. „Happy Birthday, Daddy!! Ich liebe dich und kann es gar nicht abwarten, dich hochleben zu lassen!“

Christina hat erst eine Woche zuvor ihren eigenen 29. Geburtstag gefeiert und sich von Papa Arnold rührend beglückwünschen lassen. Auf Twitter postete der „Terminator“ liebevolle Geburtstagsgrüße. Er postete ein gemeinsames Foto und erklärte in einer liebevollen Botschaft, wie stolz er auf seine Zweitgeborene ist.

„Ich bin jeden Tag stolz auf dich“, schreibt der gebürtige Österreicher neben ein Foto, das ihn in Hemd und Lederhose und seine Tochter im traditionellen Dirndl zeigt. „Ich liebe dich von ganzem Herzen und Zeit mit dir zu verbringen, ist eine meiner liebsten Beschäftigungen während des Lockdowns und auch sonst.“ Schwarzenegger erklärte zudem, es nicht erwarten zu können, was seine Tochter „in diesem Jahr erreichen“ werde.

Happy birthday Christina! I am proud of you every day, I love you with all of my heart, and spending time with you is one of my favorite things to do, in lockdown and always. I can’t wait to see what you accomplish this year. pic.twitter.com/xFAJTRifM1

— Arnold (@Schwarzenegger) July 23, 2020