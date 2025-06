Stars Arzt, der beschuldigt wird, Matthew Perry mit Ketamin versorgt zu haben, will sich laut Gerichtsunterlagen schuldig bekennen

Matthew Perry - GQ MOTY - Hollywood - November 17th 2022 - Phillip Faraone - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.06.2025, 09:00 Uhr

Einer der Ärzte, dem vorgeworfen wird, den Schauspieler Matthew Perry mit Ketamin versorgt zu haben, hat laut Gerichtsunterlagen zugestimmt, sich schuldig zu bekennen.

US-amerikanische Bundesanwälte erklärten in einer Stellungnahme, dass Dr. Salvador Plasencia aus Santa Monica, Kalifornien, voraussichtlich ein Schuldbekenntnis in vier Anklagepunkten wegen der Verteilung von Ketamin ablegen wird. Ihm droht eine Höchststrafe von 40 Jahren Gefängnis sowie eine Geldstrafe in Höhe von zwei Millionen US-Dollar.

Der Friends-Darsteller – der in der US-Serie die Rolle des Chandler Bing spielte – wurde am 28. Oktober 2023 im Alter von 54 Jahren tot in seinem Haus im Stadtteil Pacific Palisades in Los Angeles aufgefunden. Laut dem Obduktionsbericht des Gerichtsmedizinischen Instituts von Los Angeles starb Perry an den „akuten Auswirkungen“ von Ketamin und infolge eines Ertrinkungsvorgangs. Dr. Plasencia (43), der am Montag (16.06.2025) eine Vereinbarung über ein Schuldbekenntnis eingereicht hat, wird die vierte Person sein, die sich im Zusammenhang mit dem Tod des Schauspielers ein schuldig bekennt. Der Prozess gegen ihn war ursprünglich für August angesetzt. Laut der Vereinbarung behauptet Dr. Plasencia, er habe mit Dr. Mark Chavez zusammengearbeitet – dieser hatte sich bereits im Oktober in einem Anklagepunkt wegen Verschwörung zur Verteilung von Ketamin schuldig bekannt – und zwischen dem 30. September und dem 12. Oktober 2023 insgesamt „zwanzig 5-ml-Vials Ketamin, weniger als eine vollständige Packung Ketamin-Lutschtabletten und Spritzen“ an Matthew Perrys persönlichen Assistenten Kenneth Iwamasa verkauft. Chavez hatte zuvor in seiner eigenen Vereinbarung angegeben, dass er Ketamin außerhalb offizieller Vertriebswege an Plasencia verkauft habe, damit es für Matthew Perry bestimmt sei.