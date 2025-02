Stars Asa Butterfield hat peinliche Begegnungen mit ‚Sex Education‘-Fans

Ncuti Gatwa and Asa Butterfield Sex Education - Netflix BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.02.2025, 18:00 Uhr

Asa Butterfield gibt zu, dass ihn ‚Sex Education‘-Fans immer noch ansprechen, um nach Ratschlägen zu fragen.

Der 27-jährige Schauspieler spielte in der beliebten Netflix-Comedy-Drama-Serie den Teenager Otis Milburn, der sich an seiner Mutter Jean (Gillian Anderson), einer Sexualtherapeutin, ein Beispiel nimmt und seinen Mitschülern intime Ratschläge gibt. Asa verriet, dass auch Jahre später einige Menschen ihn noch immer nicht wirklich von seiner Figur trennen können.

„Leute haben mich nach Beziehungs- und Sex-Ratschlägen gefragt. Ob sie es ernst meinen oder nicht, kann ich nicht sagen“, sagte er Star gegenüber der Zeitung ‚Metro‘. Es passiere ihm außerdem recht häufig, dass die Leute ihn auf der Straße Otis nennen. Der Star weiß aber, dass das nun einmal passieren kann, wenn man einen populären Charakter spielt.

Die Serie endete 2023 nach vier Staffeln, und obwohl Asa und seine Schauspielkollegen dankbar für die Plattform waren, fühlte es sich für ihn an, als sei es Zeit, weiterzuziehen und neue Projekte zu starten. Asa erklärte: „Es war ein gemischtes Gefühl, weil ich die Show liebte und einige wirklich enge Freunde gefunden habe. Aber am Ende der vierten Staffel waren wir alle bereit, weiterzuziehen, und es fühlte sich an wie der richtige Zeitpunkt, sich zu verabschieden.“ Die Show habe viel für seine Karriere getan, wofür Asa ‚Sex Education‘ noch immer dankbar ist. Aber er ist auch froh, dass die Show nicht unnötig in die Länge gezogen wurde: „Es hat nicht länger gedauert, als es sollte.“