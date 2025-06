Stars Ashlee Simpson: Sie bezeichnet Diana Ross als eine ’so engagierte‘ Großmutter

Ashlee Simpson - Famous - IMG Kick Off Party - New York - September 2018 BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.06.2025, 16:00 Uhr

Der Star verriet, dass die Prominente eine 'so engagierte' Großmutter sei.

Die 40-jährige Sängerin heiratete im Jahr 2014 den Sohn der legendären Musikerin, Evan, und verkündete jetzt, dass die ‚Chain Reaction‘-Hitmacherin eine tolle Oma sei.

Auf die Frage nach ihrem Großmutter-Dasein antwortete Simpson in einem Gespräch mit ‚E! News‘: „Die beste! So engagiert und das würde man nicht so auffassen. Ihr geht es einfach nur um die Familie.“ Ashlee und ihr Ehemann haben die gemeinsamen Kinder Jagger Snow (8) und Ziggy Blu (3), während die Sängerin auch Sohn Bronx Mowgli (15) aus ihrer früheren Ehe mit Pete Wentz hat. Die Prominente kündigte vor Kurzem ihre Pläne für eine Show in Las Vegas an und gab zu, dass sie Dianas Kleiderschrank nach Outfits für das Konzert durchsuchen könnte. Der Star scherzte: „Ich würde ihr am liebsten alles klauen. Jedes Mal, wenn sie mir etwas geschenkt hat, dann denke ich: ‚Oh mein Gott, das ist das schönste Stück!'“ Die Musikerin schwärmte darüber, dass Ross sie „schon immer inspiriert“ habe. Simpson enthüllte: „Wir haben sie so oft in Vegas gesehen, sie hat mich schon immer inspiriert. Sie ist eine Mutter, sie behält alles im Griff, sie ist eine Oma, sie ist Diana Ross!“