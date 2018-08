Ashlee Simpson will noch mehr Kinder?

Dienstag, 28. August 2018 06:52 Uhr

Ashlee Simpson und Evan Ross wollen offenbar weitere Kinder haben. Das Paar arbeitet derzeit an gemeinsamer Musik, während sie auch noch an ihren respektiven Solo-Alben werkeln. Sobald Ashlee und Evan jedoch wieder etwas mehr Zeit für die Familie haben, stehe einem zweiten gemeinsamen Kind nichts mehr im Weg.

Auf die Frage, ob sie ein Geschwisterchen für Tochter Jagger plane, antwortete Ashlee, die außerdem auch den neunjährigen Bronx mit Ex-Ehemann Pete Wentz großzieht: „Definitiv bald…im nächsten Jahr. Nächstes Jahr wäre wirklich schön.“ Die gemeinsamen Songs, die das Ehepaar produziert, sollen in der TV-Show ‚ASHLEE+EVAN‘ debütieren, die am 4. September erstmals in den USA ausgestrahlt wird.

Über die neue Sendung sagte die ‚Pieces of Me‘-Interpretin im Interview mit ‚E!‘: „Wir werden einen Song pro Episode veröffentlichen – oder ungefähr so – damit die Leute so in etwa unsere Erfahrungen nacherleben können.“

Für Ashlee ist es das erste Album nach ‚Bittersweet World‘ aus dem Jahr 2008. Evan, der durch seine legendäre Mutter Diana Ross die Musik in die Wiege gelegt bekam, arbeitet ebenfalls an einem Soloalbum, sodass das Paar demnächst wahrscheinlich gemeinsam auf Tour gehen wird – sofern die Familienplanung nicht dazwischen kommt.

Quelle: instagram.com