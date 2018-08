Ashley Benson schäumt mehrmals am Tag!

Mittwoch, 29. August 2018 14:00 Uhr

Ashley Benson verwendet ihre Pickelcreme als Accessoire. Die ‚Pretty Little Liars‘-Darstellerin hat in der Vergangenheit offen über ihre Probleme mit Akne gesprochen und gab zu, dass ihre Hautunreinheiten sie nicht länger stören, da sie an deren Behandlungen Gefallen gefunden habe.

Quelle: instagram.com

In einem Interview mit dem ‚People‘-Magazin sagte sie: „Ich finde es irgendwie gut, wenn ich einen Ausbruch habe. Ich bin dabei sehr offen und trage die Pickelcreme überall. Ich finde, es ist ein nettes Accessoire, das man auf die Haut auftragen kann. So wie die pinke Trocken-Lotion, die ich auf meinem ganzen Gesicht verteile. Ich finde das irgendwie süß.“

Es geht dann auch ohne Creme

Die blonde Schönheit ist das neue Gesicht für den ‚Foaming Whip Body Wash‘ von Olay und nach eigenen Angaben liebt sie die Produkte, da das Duschen damit einfach viel mehr Spaß mache. Der ‚Spring Breakers‘-Star meint: „Ich bin süchtig nach schaumigen Dingen. Ich dusche tausende Male am Tag, weil ich es draußen einfach ekelhaft finde. Ich schwitze ständig und diese schäumende Duschcreme bringt mich dazu, öfter duschen zu wollen, da es sich wie Schlagsahne anfühlt, super riecht und das Duschen zu einem wahren Erlebnis macht. Ich muss danach nicht mal mehr großartig Feuchtigkeitscreme auftragen, da das Waschgel die Haut bereits mit so viel Feuchtigkeit versorgt.“ Hach Gottchen, da hat sie aber die Werbetrommel gerührt!

Ashley ist ein Fan von einfachen Beauty-Routinen mit minimalistischen Produkten. Ihr Lieblingsprodukt ist dabei Kokosnussöl und die Blondine konzentriert sich vor allem auf ihre Haut und Augenbrauen. Die 28-Jährige erklärt: „Ich gebe kein Geld für Beauty-Routinen aus, ich spare gerne. Neben Kokosnussöl verwende ich die ‚Elizabeth Arden Eight Hour Cream‘ für meine Hände und Lippen, Anastasia Beverly Hills‘ ‚Brow Gel‘, weil die Augenbrauen wichtig sind, und die goldenen Pads für die Augen von Peter Roth. Ich liebe es, meinen Kaffee reinzuschütten und den Leuten dabei zuzusehen, wie sie mich anstarren. Das war’s eigentlich.“