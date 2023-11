Stars Ashley Benson: Schwangerschaft durch Einkaufstrip bestätigt

Ashley Benson - Michael Kors fashion show 2020 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.11.2023

Ashley Benson hat ihre Schwangerschaft bestätigt.

Die ‚Pretty Little Liars‘-Darstellerin wurde am Montag (6. November) mit einem schönen Babybauch gesehen, als sie im Babylist-Showroom in Beverly Hills einkaufte. Insider hatten gegenüber ‚E! News‘ bereits verraten, dass die 33-jährige Schauspielerin ihr erstes Kind mit ihrem Verlobten, dem Unternehmer Brandon Davis, erwartet. Dieser Auftritt in der Öffentlichkeit bestätigte die schönen Gerüchte jetzt.

Ashley enthüllte ihre Verlobung mit dem 33-jährigen Ölerben im Juli, als sie ihren riesigen Diamantring auf Instagram zeigte, und mehrere Insider hatten behauptet, dass das Paar Eltern werden wird. ‚Us Weekly‘ war die erste Publikation, die über die Schwangerschaft berichtete, wobei ein Nahestehender dem Outlet erzählte: „Sie ist ungefähr im vierten Monat und so aufgeregt, Mutter zu sein. Sie hat wirklich gut gegessen und sich um ihren Körper gekümmert. Auch Ashleys Familie freut sich für sie.“

Ashley schwärmte, dass Brandon ihr „bester Freund“ sei, als sie enthüllte, dass sie verlobt waren. Die Ankündigung erfolgte fünf Monate, nachdem die Romanze des Paares Schlagzeilen gemacht hatte. Ashley war zuvor in langjährigen Beziehungen mit dem Rapper G-Eazy (34) und dem 31-jährigen Model Cara Delevingne. Sie hielt die Beziehung zunächst geheim und bestand darauf, dass sie ein „privates“ Liebesleben bevorzuge.