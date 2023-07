Stars Ashley Graham: Barbie traumatisierte sie

16.07.2023

Die Bodypositivity-Aktivistin fand es als Kind schrecklich, dass keine ihrer Spielzeugpuppen aussah wie sie.

Ashley Graham wurde als Kind davon traumatisiert, dass keine ihrer Barbie-Puppen so aussah wie sie.

Die Bodypositivity-Aktivistin ist der Meinung, dass sie heute ein besseres Körpergefühl hätte, wenn die Spielzeugpuppen aus ihrer Kindheit ihr kein so falsches Schönheitsideal vermittelt hätten. Das heute 35-jährige Plus-Size-Model hatte früher nur superschlanke Barbies zur Verfügung und entwickelte deshalb das Gefühl, dass mit ihrem Körper irgendwas nicht stimme. In der US-amerikanischen TV-Show ‚Today‘ erklärte Ashley: „Wenn ich eine Barbie gehabt hätte, die meinen Körperproprtionen entsprochen hätte, dann wäre mein Geist nicht so traumatisiert worden. Und ich hätte mich nicht im Spiegel angeschaut und mich gefragt: ‚Warum habe ich dies und sie hat das?‘“

Erst vor kurzem engagierte Barbie-Hersteller Mattell Graham als Gastgeberin der ‚Barbie Dreamhouse Challenge‘. Zu diesem Anlass wurde eine Barbie nach Ashleys Vorbild entworfen. Leider konnte der Spielzeughersteller nicht alle Details so hinbekommen, wie die dreifache Mutter es sich ursprünglich gewünscht hatte. Sie erzählt weiter: „Sie hat dicke Oberschenkel. Sie hat einen runden Po. Sie hat eine Speckrolle am Bauch. Ich hatte eigentlich auch nach Cellulite gefragt, aber das konnten sie nicht hinkriegen.“