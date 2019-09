Ashley Graham & Co.: Die schönsten Schwangeren des Jahres

Wir lieben diesen Trend! Statt flatternder Umstandsmode zeigen Schwangere immer öfter stolz ihre Kugel in engen Kleider. Klar nimmt eine Frau während einer Schwangerschaft durchschnittlich 12 bis 20 Kilo zu, dafür werden die Brüste auch größer, das Haar glänzt und die Mamas in spe strahlen oft eine solche Vorfreude aus, dass sie nicht minder attraktiv wirken, als vor der Empfängnis.

Auch diese prominenten Damen präsentierten sich stolz mit ihrem mütterlichen Rundungen. Seht hier die schönsten Schwangeren des Jahres!

Ashley Graham

Das erfolgreichste Plus Size-Model der Welt erwartet nach neun Jahren Ehe ihr erstes Kind. Ashley Graham (31) zeigte ihren wachsenden Bauch auf der New Yorker Fashion Week im Herbst im knackigen Latex-Kleid, besuchte Events in durchsichtigen Roben und lief sogar für Designer Tommy Hilfiger (68) über den Laufsteg.

Das Baby kommt wahrscheinlich zum Ende des Jahres.

Amber Rose

Das It-Girl, Stripclub-Besitzerin und Slut Walk-Veranstalterin bringt die normalen Atemaktivitäten ihrer zahlreichen Verehrer im neunten Monat noch zum Stocken. Denn auch kurz vor der Geburt will sie auf ihre bauchfreien Tops und knallengen Minikleider nicht verzichten.

Amber Rose (35) erwartet ihr zweites Kind mit dem Musikproduzenten Alexander Edwards (32). Sie hat bereits einen Sohn im Grundschulalter mit Rapper Wiz Khalifa (32). Das Baby kommt im Herbst 2019 auf die Welt.

Quelle: instagram.com

Anne Hathaway

Im August verriet Anne Hathaway (36), dass sie nach einem langen Weg „durch die Hölle der Unfruchtbarkeit und Empfängnis“ ihr zweites Kind mit Ehemann Adam Shulman (38) erwartet. Seitdem präsentiert die Oscar-Gewinnerin ihr Bäuchlein stolz bei Events. Besonders gefiel uns das gar nicht schüchterne knalllila Kleid mit Cut Outs bei der Eröffnung des Broadway-Theaterstücks „Sea Wall A Life“ im Sommer.

Der Geburtstermin liegt wahrscheinlich im November.

Shay Mitchell

Nach ihrer tragischen Fehlgeburt 2018, hat es die „Pretty Little Liars“-Schauspielerin diesmal zum Glück über die kritischen Monate geschafft und erwartet nun ihr erstes Kind. Die Freude ist all ihren Schwangerschaftsbildern anzusehen. Shay Mitchell postete über den Sommer zahlreiche Pics von sich im Bikini oder ganz nackt mit immer größere Kugel.

Über ihren YouTube-Channel können ihre Fans hautnah an den neuen Monaten teilhaben. Die Videoreihe „Almost Ready“ zeigt Shay und ihren Mann beim Geburtskurs und beim Diskutieren von etlichen Fragen, auf die man plötzlich Antworten finden muss, wenn man Eltern wird.

Das Baby könnte noch diesen Monat geboren werden.

Quelle: instagram.com

Cassie

Nach über einem Jahrzehnt Beziehung mit Diddy (49), trennte sich die Sängerin 2018 von dem Musikmogul und sofort belohnte das Schicksal ihren Mut. Weniger als zwei Jahre später ist Cassie (32) frisch verlobt mit einem sexy Fitness-Trainer Alex Fine (26) und hochschwanger.

Ende August präsentierte sie stolz ihre erotischen Nacktbilder auf Instagram. Wie eine Göttin der Fruchtbarkeit rekelte sie sich in maritimer Kulisse vor dem Meer.

Cassie wird Mutter eines kleinen Mädchens, die im Herbst das Licht der Welt erblicken wird.

Quelle: instagram.com

Miranda Kerr

Nur zehn Monate nach der Geburt ihres zweiten Sohns Hart, verkündeten Miranda Kerr (36) und Evan Spiegel (29) im August, dass das Model schon wieder schwanger ist. Und das nicht seit gestern. Mit Riesenbauch hüpft die Ex-Frau von Orlando Bloom (42) im engen Blumenkleid durch das Insta-Foto.

Kurz nachdem die Katze aus dem Sack war, erschien der Victoria´s Secret-Engel auch schon mit einer langen Modestrecke in der australischen Modezeitschrift „Marie Claire“. Der Fotograf setzt sie in wunderschönen, eleganten Roben fabelhaft in Szene, wobei ihr Bauch so präsent war, dass er dem Topmodel beinahe die Show stahl.

Mirandas Kerr kleine Söhne dürfen ihr neues Geschwisterchen wahrscheinlich im späten Herbst in ihrer Familie begrüßen.

Quelle: instagram.com

Meghan Markle

Natürlich hat uns keine andere Schwangerschaft 2019 so sehr beschäftigt, wie die von Meghan Markle (38). Die beliebte neue Königliche aus UK musste sich sicher mit einem Handbuch voll Regeln auseinandersetzen, schaffte es aber trotzdem, stets sexy und chic auszusehen. Viel Haut zeigen dürfte sie selbstverständlich nicht, aber ihre engen Kleider machten das mehr als weg.

Der kleine Archie Harrison Mountbatten-Windsor kam am 6. Mai auf die Welt.