Ashley Graham: Daran litt sie nach der Schwangerschaft besonders

23.05.2021 20:15 Uhr

Supermodel nimmt kein Blatt vor dem Mund. Ashley Graham spricht offen über ihren schweren postpartalen Haarausfall.

Oh Gott, davon können Millionen von Müttern ein Lied singen, aber niemand spricht darüber: Extremer Haarausfall nach der Schwangerschaft. Genau dieses Schicksal erlitt auch Supermodel Ashley Graham (33).

Auf Instagram zeigte die Plus-Size-Schönheit, wie deutlich der Haarschwund auch 15 Monate nach der Geburt ihres Kindes noch bei ihr zu sehen ist.

Extra-Kilos trotz Stillen

Im Januar 2020 brachte Ashley Graham ihr erstes Kind Isaac auf die Welt. Das Model genießt sie Zeit mit ihrem Sohn, ist aber auch immer noch dabei, sich an das neue Leben als Mutter und an ihren neuen Körper zu gewöhnen.

Im Interview mit „Parents“ gab sie jetzt: „Alle haben mir gesagt, wenn man stillt, verschwinden die Kilos wie von selbst. Nun, das war Quatsch. Ich habe immer noch um die zehn Kilo mehr drauf.“

Postpartaler Haarausfall

Auf die Extra-Kilos war die Ikone eingestellt, aber ein weiteres typisches Geschehen nach der Geburt überrascht sie sehr: postpartaler Haarausfall. Im Interview erzählte sie:

„Ich glaube, es war so vier Monate nach der Geburt, als mir plötzlich die Haare am Ansatz ausfielen. Das war für mich traumatischer als die Geburt. Meine Haare fielen büschelweise aus. Was sollte ich nur machen?“

Millionen von Müttern wissen: So schnell wie die Haare in dieser Zeit ausfallen, können sie unmöglich nachwachsen. Bei dem Supermodel sieht man den Schwund bis heute.

Unfreiwilliger Pony

Nach dem ersten Schock und der Erkenntnis, dass es vielen anderen Müttern genauso geht wie ihr, ging Ashley Graham mit ihrem neuen unfreiwilligen Pony an die Öffentlichkeit. Sie postete ein lustiges Bild auf Instagram zu dem sie schrieb:

„Ich bin vielleicht kein Bond-Girl, aber ich kann ein Bond-Bösewicht sein (postpartale Babyhaare kommen durch!!!)“

Ehrlich mit ihren Followern

Mit ihrem Foto witzelt das Supermodel zwar über ihren Haarausfall. Sie bleibt aber auch ihrer Linie treu. Seit jeher spricht Ashley Graham sehr offen über ihren Körper, ihre Gefühle und ihr Leben als Mutter.

„Ich mag es, jeden Aspekt meines Lebens zu teilen“, sagte sie gegenüber „Parents“. „Ich möchte nicht verstecken, wie ich mich um meinen Körper kümmere, egal ob es um mentale Gesundheit, Stretching oder Bewegung geht. … Ich finde es einfach unglaublich wichtig, über die eigenen Erfahrungen zu sprechen. Denn vielleicht hilft es Menschen, die gerade nicht weiter wissen.“