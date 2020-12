06.12.2020 22:08 Uhr

Ashley Graham findet, Schönheit ist mehr als Gewicht

Das Plus-Size-Model Ashley Graham machte ein starkes Statement für mehr Diversität in der Modeindustrie. Sie will Models in allen Farben und Formen sehen.

Ashley Graham (33) gehört zu den erfolgreichsten Models der Welt. Sie ist zudem eins der wenigen Plus-Size-Models, die auf internationalen Modewochen laufen und für berühmte Designer werben.

In einem Interview mit der italienischen „Vogue“ sprach die kurvige Schönheit zusammen mit drei anderen Plus-Size-Models sich dafür aus, dass die führenden Köpfe in der Modeindustrie mehr unterschiedliche Models casten.

Mehr als nur eine große Kleidergröße

Sie kritisierte in ihrem Interview unter anderem, dass sie sich oft auf ihre Extra-Kilos reduziert fühle: „Nach dem Standard der Modeindustrie tragen wir alle einfach Übergrößen. Aber die Wahrheit ist, dass wir uns sehr voneinander unterscheiden, sowohl im Körperbau als auch in der Persönlichkeit. Deshalb ist es wichtig, dass wir wie jetzt die Möglichkeit haben, Seite an Seite zu stehen und so unsere Einzigartigkeit zeigen können. Nur so können wir hoffen, dass wir eines Tages dieses schwerfällige Etikett abreißen und wieder zu Frauen, zu Individuen werden. Und nicht nur eine Größe.“

Body Positivity als Ziel

Die italienische „Vogue“ setzt mit der aktuellen Dezember-Ausgabe ein starkes Statement. Sie engagierten die vier Plus-Size-Models Alva Claire, Paloma Elsesser, Jill Kortleve und eben Ashley Graham für das Cover.

Das Modemagazin sieht in diesen vier Frauen Pionierinnen, weil „ihre Leistungen für Millionen von Frauen wichtig sind. Vogue Italia hat sie in der Dezemberausgabe zusammengebracht, um ihre Geschichte zu erzählen.“

Was bedeutet „Body Positivity“ eigentlich?

Das Stichwort „Body Positivity“ ist seit einiger Zeit zentrales Thema in der Gesellschaft. Die Bewegung steht für die Akzeptanz aller Menschen – unabhängig von körperlichen Fähigkeiten, Größe, Geschlecht, Ethnizität oder Aussehen. Besonders in den sozialen Medien kämpfen „Body Positivist Activists“ gegen die gängigen Schönheitsideale.

Frauen zeigen sich auf Facebook, Youtube, Instagram und Co. bewusst und ungeniert mit Speckröllchen, behaarten Beinen oder Cellulite. Aktivisten setzen sich gegen unrealistische Standards weiblicher Schönheit wie glatte Haut und dünne Körper ein und inspirieren Frauen mit Mottos wie „Liebe deinen Körper“ oder „Jede Frau ist schön“, ihre Körper so zu lieben, wie sie sind.

Galerie

Langsame Veränderungen

Obwohl sich allein auf Instagram unter dem Hashtag #bodypositivity rund 6,1 Millionen Beiträge finden lassen, vollzieht sich der Wandel in der Modeindustrie nur schleppend. Während bei der New York Fashion Week in den USA vergleichsweise viele Plus-Size-Models über den Laufsteg laufen, sind diese in Europa noch die totale Ausnahme.

Nichtsdestotrotz kann man sagen, dass es vorangeht. So engagierte das italienische Label Versace im September 2019 zum ersten Mal in der Geschichte der Modemarke Plus-Size-Models, genauer gesagt sogar drei. Jill Kortleve, Alva Claire und Precious Lee bewiesen eindrucksvoll, dass die betont weibliche Mode der Marke perfekt zu ihren Kurven passt.