Ashley Graham: Schwangerer Latex-Look

Sexy Latex-Kleid in Rot und Babybauch – wie passt das zusammen? Ashley Graham beweist in diesem Kleid, dass schwangere Frauen auch mit Babykugel noch echte Sex-Bomben sein können.

Seit Jahren sorgt Ashley Graham mit ihrem Kurven für Furore. Die 31-Jährige gilt als das erfolgreichste Plus-Size-Model der Welt. Mitte August verkündete sie auf Instagram, dass sie und ihr Ehemann Justin Ervin ihr erstes gemeinsames Kind erwarten.

Gestern zeigte die Bald-Mama ihre große Kugel erstmals live auf dem Roten Teppich. Und wow! Statt sanfter, umspielender Umstandsmode entschied sich das Model für ein Kleid, dass ihren Status als Mega-MILF jetzt schon etabliert.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) am Sep 5, 2019 um 7:30 PDT

Kirschrotes Latex-Kleid

Beim „The Daily Front Row’s 2019 Fashion Media Award“-Event in New York City präsentierte sie sich den Fotografen in einem hautengen Kleid aus kirschrotem Latex. Dieses stammt aus dem Hause des aufstrebenden Labels Vex Clothing.

Vex Clothing stellt hochwertige Mode aus Latex für Männer und Frauen her und ist eindeutig im Bereich SM zu verordnen. In den vergangenen Monaten kamen aber zunehmend auch Prominente sowie Modemagazine auf den Geschmack. Stars wie Kim (38) und Khloé Kardashian (35), Katy Perry (34) und Cardi B (26) tragen die Kleidungsstücke nicht nur auf der Bühne, sondern auch privat im Alltag.

