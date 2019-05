Ashley Tisdale: Dieser Star ist ihr Mädchenschwarm

Sonntag, 26. Mai 2019 09:05 Uhr

Ashley Tisdale schwärmt von Jungmodel Gigi Hadid. Die Sängerin kann offenbar nicht genug von der Modelschönheit bekommen.

In einem Interview mit dem ‘Us Weekly‘-Magazin gestand sie ihre Gefühle für die 23-Jährige: „Mein Mädchenschwarm ist Gigi Hadid. Sie schaut unglaublich aus.“ Neben der hübschen Blondine schwärmt die Schauspielerin außerdem noch für schicke Autos. So war ihr erstes Auto ein gelber Lexus Convertible, den sie damals kaufte, weil sie ein Fan von ‘The Fast and the Furious‘ (2001) war. Das habe ihr Auto das Gefühl gegeben, sie „würde mit zum Film gehören“.

Quelle: instagram.com

Drittes Album

Ashley ist durch ihre Rolle der Sharpay Evans aus den ‘High School Musical‘-Filmen bekannt geworden. Noch immer verbindet sie etwas mit diesem Charakter: „Ich habe alle Outfits von Sharpay Evans behalten vom ersten ‘High School Musical‘-Film.“

Derweil veröffentlichte die ‘Voices in My Head‘-Hitsängerin Anfang dieses Monates ihr drittes Musikalbum ‘Symptoms‘. Die Platte spiegele ihre Gefühle von Angst und Depression wider, so die Blondine. Um ihre gesundheitlichen Probleme in den Griff zu bekommen, habe sie damals das Buch ‘Attacking Anxiety and Depression‘ von Lucinda Bassett gelesen, welches ihr eine große Hilfe war.