18.01.2021 21:40 Uhr

Ashley Tisdale: So riesig ist ihr Babybauch!

Schauspielerin und Sängerin Ashley Tisdale zeigt jetzt stolz ihren XXL-Babybauch und der verrät: Es kann nicht mehr lange dauern!

„High School Musical“-Darstellerin Ashley Tisdale (35) verkündete im September letzten Jahres, dass sie und ihr Ehemann Christopher French Nachwuchs erwarten. Seitdem gibt sie ihren mehr als 13 Millionen Fans auf Instagram immer wieder Babybauch-Updates.

Ashley mit XXL-Babykugel

Vor wenigen Tagen postet Ashley Tisdale wieder ein Foto, in dem sie stolz ihre riesige Kugel in die Kamera hält. Wann genau das Baby der Schauspielerin und Sängerin auf die Welt kommen soll, verrät sie zwar noch nicht, aber ihre XXL-Babykugel lässt darauf schließen, dass sich die zukünftige Mama nicht mehr all zu lange gedulden muss.

Wird das der Name ihres Babys?

Die Fans der 35-Jährigen sind mehr als begeistert von ihren Rundungen und überfluten die Kommentare mit Komplimenten:“Wooow sieh dir diesen Bauch an!“ Ein Nutzer schwärmt: „Du siehst so gut aus mit dem Babybauch.“ Ein anderer Fan witzelt sogar: „Du musst dein Kind Gabriella oder Sharpay nennen“, in Anspielung auf die Hauptrollen in „High School Musical“.

Es wird ein Mädchen!

Den Namen ihres Kindes hat Ashley zwar noch nicht verraten, dafür wissen ihre Fans bereits, dass sie Mutter einer Tochter wird. Auf ihrem Instagram-Kanal teilte sie vor wenigen Monaten einige Aufnahmen von der Gender-Reveal-Party. Dort schneiden die Schauspielerin und ihr Ehemann erwartungsvoll eine Torte an, die von innen rosa ist und finden damit das Geschlecht ihres kleinen Wunders heraus.

Das stört sie in der Schwangerschaft

Auch wenn Ashley sehr glücklich über ihre Schwangerschaft ist, teilte sie vor kurzem auch einen Nachteil, den die Schwangerschaft für sie mit sich bringt. Zu einem Bild, das die Schauspielerin in einer hoch geschnittenen Jeans sowie in einer weißen Bluse zeigt, die lediglich durch eine einzige dünne Schleife zusammengehalten wird, schreibt sie: „Ich vermisse High-Waist-Jeans und meine kleinen Brüste.“

(AK)