Ashley Tisdale - May 2025 - Instagram 2 - ONE USE.png BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.05.2025, 18:00 Uhr

Ashley Tisdale: Tochter ist von 'High School Musical' besessen

Ashley Tisdale erlebt ein „wildes Karma“ mit der neuen Besessenheit ihrer Tochter.

Die 39-jährige Schauspielerin ging kürzlich viral, als sie enthüllte, dass ihre Nichte die Rolle der Sharpay Evans in ihrer lokalen Produktion von ‚High School Musical‘ gespielt hatte, fast genau 20 Jahre, nachdem sie selbst die Rolle im Disney Channel-Film prämierte. Und während ihre Tochter Jupiter (4) sich vorher nicht darum kümmerte, hat sie sich jetzt in die 2000er-Jahre-Trilogie verliebt.

In einem Video auf Instagram sagte Ashley jetzt: „Also, Jupiter hat meine Nichte letztes Wochenende in ‚High School Musical‘ gesehen. Als sie in der Vergangenheit ‚High School Musical‘ gesehen hat, hat sie sich nie wirklich darum gekümmert, aber ich glaube, meine Nichte in dem Stück zu sehen, hat sie einfach verändert, also musste sie alle drei Filme sehen.“ Mit den Filmen hörte es aber nicht auf, auch der Soundtrack hat es der Vierjährigen angetan. „Sie hört nicht auf, die Musik zu hören, sie läuft gerade im Haus. Wenn ich mit ihr spazieren gehe, bittet sie mich, es zu spielen. Wenn ich im Auto sitze, bittet sie mich, es zu spielen. Genauer gesagt, ‚High School Musical 2‘.“ Und Ashley verrät auch, dass ihre Tochter ein ganz bestimmtes Lieblingslied hat: ‚Humuhumunukunukuapua’a‘. Sehr zum Grauen der Schauspielerin: „Ich hasse dieses Lied! Ich weiß nicht, was für ein Karma das ist, aber das ist verrückt. Ich muss es mir immer und immer wieder anhören.“