Ashton Kutcher über die Todesbar von Thousand Oaks

Freitag, 9. November 2018 21:41 Uhr

Ashton Kutcher kämpft an vorderster Twitter-Front für neue Waffengesetze in den USA.

In einer Reihe von Tweets erklärte Ashton Kutcher kürzlich, dass er seinen vierzigsten Geburtstag im „Borderline Bar & Grill“ in Thousand Oaks (Kalifornien) gefeiert habe – jener Bar, in der ein Amokläufer am Mittwoch (7. November) zwölf Menschen erschossen hatte. Die Meldung von dem Amoklauf ging um die Welt.

Kutcher schrieb: „Meine Frau hat für mich eine Geburtstagsparty im Borderline geschmissen. Der einzige Grund, warum wir noch am Leben sind, ist, dass der Schütze sich für eine andere Nacht entschieden hat. Mein ganzes Herz ist bei den Opfern. Ich sage es noch einmal… Reform des Waffenrechts – jetzt! Die Politiker müssen aufhören, auf die Dollars zu hören und die Menschen beschützen!“

My wife threw me a birthday party this year at the Borderline. Only reason we are alive is the shooter chose a different night. My heart goes out to the victims. I’ll say it again… Gun Reform Now! Politicians need to stop standing behind the dollar & Protect the people! — ashton kutcher (@aplusk) 9. November 2018

Dieser Tweet war der Startschuss zu einer leidenschaftlichen Tirade für eine Anpassung und Verschärfung des Bestimmungen für Schusswaffen in den USA. Hier ein Auszug:

This isn’t an either/or it’s a both!Support mental health initiatives & support Gun Reform Now!! My friend gave me a gun as a gift in the parking lot of the borderline on my birthday. I’ve never shot it. I don’t think I ever will.??to the families of the lost. Change is coming — ashton kutcher (@aplusk) 9. November 2018

I grew up a hunter, I worked at a gun club pulling trap growing up. No body is taking your guns!!! Gun reform!!!!! Let it be a test. Your electorate doesn’t want to die when they go to church or a concert or a bar! — ashton kutcher (@aplusk) 9. November 2018